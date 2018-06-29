桃園農場一日遊 焢窯大餐澎湃又美味

2018年06月29日 17:42 中時電子報 綜合報導

在3C產品充斥的世代，都市小孩有多少機會可以體驗農村生活呢？桃園市政府精心規劃適合親子同遊的「歡樂焢窯趣」遊程，安排了闔家歡樂的「活力健康農場」和「耀輝休閒牧場」，盡情享用焢窯大餐及體驗有趣的鮮奶麻糬DIY，讓大人小孩玩得盡興、吃得開心。

遊程的第一站會帶領旅客前往桃園新屋區的「活力健康農場」，這裡擁有一望無際的綠油油稻田，而田野、綠籬、稻浪、埤塘、古厝、三合院是這裡的景觀特色，也擁有豐富精采的自然元素。園區內設有三合院民俗廣場、水生植物區、童趣花園、餵魚區、環湖靜思步道、可愛動物區等等，超過20個主題區域；而鄉村體驗活動也很豐富，其中最熱門的則是焢土窯，也是此流程的午餐行程。

活力健康農場的田野、埤塘、古厝等是這裡的景觀特色。(桃園自在遊官網提供)

焢土窯是「活力健康農場」最有特色的活動之一，而活力貴妃雞則是「活力健康農場」的招牌土窯雞，使用多種特製的香料及養生食材精心調配，也會隨著季節調整配方。活力貴妃雞使用最傳統的焢土窯方式悶熟，從疊窯、生火、蓋窯都需親自操作，過程中可以培養親子感情及團隊默契，在同心合力下一同享用香噴噴的土窯雞，這一刻絕對難以忘懷。

飽餐一頓後，前往「耀輝休閒牧場」渡過午後時光。這裡主要以養殖乳牛為主，供應新鮮香醇的牛乳，還可租借場地露營、烤肉，非常適合親子共遊。此遊程特別安排大人、小孩一同體驗鮮奶麻糬DIY，簡單的製作過程可以增加小朋友的成就感，做完再一同享用好吃又好玩。另外會由專人進行牧場導覽、小牛餵奶等活動，讓大人小孩對於飼養乳牛有更進一步的認識，使這條遊程極具教育意義，在吃喝玩樂的同時還能學習到新知識，為假期加分！

【親子同樂會。歡樂焢窯趣】報名網站http://www.funtaoyuan.com.tw/C/tour/tw/2018-07-tyu05

更多桃園小旅行http://www.funtaoyuan.com.tw/C/tw/home

(中時電子報)