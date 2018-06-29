這就是療癒的味道！回到自然最根本 享受親摘香草茶

2018年06月29日 17:57 中時電子報 綜合報導

受夠繁雜喧擾的都市了嗎？短暫的逃避一下吧！來到桃園市蘆竹區的「鳳凰傢」，撲鼻而來的是清新的香草味，周邊種植許多香草植物，可以現摘品嚐新鮮香草茶，這裡就是熱情好客的老闆陳鳳凰經營的「鳳凰傢」。

客人可以優閒地在古早床上看雜誌渡過午後時光。(圖/中時電子報提供)

這是一個非正式的營業場所，這裡就像是回家ㄧ般的舒適。前身是由舊養雞場改建修復而成，寬廣的室內空間讓人心曠神怡，一整排的落地窗可欣賞室外的花草植物、眺望社區及桃園機場捷運。走進「傢」裡，看到的是一張古早床以及用棉線吊起的一本本雜誌，遊客可以舒服地搭配蟬鳴在床上看書，享受慵懶放鬆的午後時光。

女主人採摘室外栽種的香草。(中時電子報提供)

「鳳凰傢」以女主人的名字命名而成，因非常喜愛香草植物，故平日會研究香草手工皂製作、香草自然風乾技術以及香草料理等，甚至會和遊客分享正在自然風乾的香草及親自栽種的香草種類，而這裡位於大古山休閒農業區的山鼻里，主要有採摘蔬果、品茗、手工皂DIY等活動。

若是倦了、累了，又或是喜愛簡單、樸素的生活，趁著假日不妨來到「鳳凰傢」品一口香草茶，躺在古早床上休閒地渡過這一天。

【鳳凰傢】

地址：桃園市蘆竹區山鼻里

電話：0922-092-535

(中時電子報)