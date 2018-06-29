黃俊勝代表藍軍參選南市議員 盼提振新化觀光、產業

2018年06月29日 17:57 中時 李其樺

黃俊勝日前受訪證實，將接受國民黨徵召參選市議員，希望當選後能夠平衡城鄉差距，帶動地方觀光與產業發展。（李其樺翻攝）

台南市第5選區近日傳出現任市議員林全忠的秘書黃俊勝要出來參選市議員，成為當地政壇人士茶餘飯後的熱門話題。黃俊勝日前受訪證實，將接受國民黨徵召參選市議員，希望當選後能夠平衡城鄉差距，帶動地方觀光與產業發展。

第5選區（善化、安定、新市、山上、新化）本屆應選5席，其中民進黨提名林志展、陳碧玉、林志聰、李偉智參選，國民黨本來計畫提名2人，但因為現任國民黨籍市議員林全忠日前宣布年底不參選，原本僅提名李文俊1人，如今國民黨將徵召黃俊勝參選，也使得該選區形成6搶5的混戰局面。

黃俊勝表示，今年5月中旬市黨部曾電話打給他徵詢參選意願，市黨部認為第5選區藍軍有提名2人的空間，他也認為新化藍軍不能夠缺席，經過深思熟慮後決定參選。

黃俊勝今年62歲，東海大學社工系畢業後，先後在國民黨高雄阿蓮、台南楠西、新化和龍崎區黨部擔任要職，也擔任市議員林全忠服務處秘書，在地方深耕超過16年，擁有豐富的基層服務經驗。

黃俊勝表示，過去新化為台南重要的文化鄉鎮，近年無論人口和發展都輸給周邊善化、安定等地區，原因在於缺乏特色產業，未來如果有機會當選為民服務，希串聯新化老街、虎頭埤和大坑農場等景點，引進民宿業者來投資，發展一日遊旅行，帶動地方觀光和經濟發展。

(中時 )