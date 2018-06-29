台灣卡巴迪之父黃忠仁 連任國際總會副會長

2018年06月29日 17:56 中時電子報 黃邱倫

台灣體壇老兵黃忠仁，先後在國內成立藤球與卡巴迪兩項運動協會，十多年內自掏腰包至少花了超過上千萬元積蓄，但他始終無怨無悔，如今雖然已將藤球協會交給體壇熱愛人士帶領，但他依舊還是卡巴迪協會的大家長，29日在杜拜召開的國際卡巴迪總會年會，他順利連任副總會長，期盼今年雅加達-巨港亞運會能看到推行10年來的最美成果。

黃忠仁在2008年成立中華民國卡巴迪協會，2010年去年帶領女子隊首度參加廣州亞運，不但擊敗馬來西亞並列第5作收，更在2011年會員大會中當選副會長，繼吳經國(國際拳擊總會長)、張朝國(國際舉重總會副會長)之後，成為第3位能在國際單項總會替我國發聲的有力人士。

巴迪在國內發展迅速，至今已有6個縣市成立卡巴迪委員會，並有12個大學團體、17間高中、和 12間國中曾參與卡巴迪賽事，遍佈全國。縱然如此，卡巴迪在台灣仍屬小眾運動，認識的人不多，而卡巴迪運動員的故事更鮮為人知。

然而卡巴迪與藤球都是南亞國家流行的運動賽事，也是亞運會必辦項目，相較於棒球、籃球、足球等需要廣大的比賽場地，卡巴迪只需要面積不大的平面場地即可，加上門檻不高，賽事規則簡單，因此只要短暫訓練就能輕鬆入門。

甫連任卡巴迪協會理事長的黃忠仁，憑藉著多年來累積的龐大人脈，29日再次當選國際總會副會長，喜悅之情溢於言表，他表示，目前卡巴迪運動已列入明年桃園全運會正式競賽項目，今年亞運會也將派出最佳好手參賽，全隊正在國訓中心集訓，希望能在這次亞運會上拿到好成績。

(中時電子報)