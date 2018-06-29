新東陽入主松機商場　新風貌迎客

2018年06月29日 18:07 中時 陳祐誠

新東陽食品2016年11月搶下台北松山機場第一航廈管制區外的商場經營權，今年6月全面改裝完工，今（29）日舉行開幕活動，商場引進17家知名品牌進駐，滿足旅客餐飲、伴手禮及購物需求，預計一年將帶來超過3億元的營收。

新東陽表示，這次松山機場以「起承轉盒（台北故事集）」為規畫主題，表達台北的城市特色魅力及文化底蘊，商場的設計融入台北意象，如位於一樓的TAIPEI座椅，寓意旅客坐在台北飛向世界，而台北文創街休憩區藉著街頭巷尾的小綠人，幸福騎蹟的復古型腳踏車、懷舊郵筒、街道公園椅及松山花朱槿，帶領旅客體驗城市裡具有古早味的生活氛圍。

餐飲美食區裡，有新東陽、手信坊、王德傳、寶泉、郭元益、維格餅家、麥記正宗港式燒臘、統一超商、康是美、星巴克咖啡、Subway、Li Cha芙飲料櫃、品川蘭牛肉麵、大心新泰式麵食、亞熱帶禮品、華香蔬食、Horizan Cafe等，共17家知名品牌進駐，滿足旅客購買伴手禮、紀念品需求，更可以輕鬆用餐。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽在桃園機場提供服務近40年，也在國道服務區為用路人服務，現在順利進駐松山機場，希望旅客們都可感受到新東陽的用心。他說，公司接下來的期待，是拿下桃園機場第二航廈免稅店標案，預計8月中旬開標，新東陽已找來韓商一起投標。

新東陽通路事業總處副總經理梁誌賢指出，公司在松山機場投資約7500萬元，以一年700萬人次旅客量估算，每月營業額可達2700萬元，他希望至少有一個月能衝上3000萬元；不過由於經營權利金比之前更高，且邀請到大品牌進駐，松山機場商場的營運，目前是力拼打平，進而小賺。

(中時 )