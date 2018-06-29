少子化大學紛倒閉 這所卻增系！

2018年06月29日 18:07 中時 許素惠

雲林縣虎尾科技大學串聯高職端及國中端，引進農業師傅培育實際願意從農的人才攜手計畫，將是該校新設「農業科技系」的基礎。（許素惠攝）

雲林縣國立虎尾科技大學獲教育局核准，將增設「農業科技系」。（許素惠攝）

少子化衝擊，大學紛紛倒閉，但有學校要增系！雲林是農業大縣，卻沒有一所大專院校設有農學院，立委蘇治芬積極爭取，終於獲教育部核定，將在國立虎尾科技大學增設「農業科技系」，預計明、後年成立，讓雲林的農業教育進入新的里程碑。

蘇治芬強調，農業發展的根本在教育，今年初她和教育部、農團共商如何成立農業系所，終於獲教育部核定虎科大成立農業科技系，該校串聯高職端的產學攜手專班，今年8月也開始招生2班，更完善雲林農業教育。

蘇治芬計畫下一階段推動設立農學院，爭取在尚未規畫開發的前空軍基地增設實習農場，結合虎尾、西螺、北港3所農校，學生1周有4天農場實作、2天上課，能有在地直升國立大學的機會，甚至推動有機農業證照制度，讓高職生學習不中斷，在地升級成為新農民。

全國農業經理人協會理事長謝萬來指出，雲林農民大學創辦8年來，培育了近千名青農與新農，每位實戰經驗都很豐富，是推動新農業的根基，未來虎科大若設立農業科技系融入科技元素，再透過農民師傅產學攜手，向下扎根讓國中生提早接觸學習農業，奠定扎實基礎後升農校，並在地升大學，教育培訓、農務實作及經營產銷都一條龍，台灣農業升等不是夢。

虎科大校長覺文郁說，農業科技系最快明、後年招生，而該校理工機械是招牌強項，未來農科系仍聚焦在農機教育，使農業智能化，該校辦理的農民大學與產學攜手計畫，都將成為農科系設立的穩固基礎，培育出更多智慧農業人才。

(中時 )