中時晚間快報》年改上路 已逾3萬份復審書湧入銓敘部

2018年06月29日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎年改上路 已逾3萬份復審書湧入銓敘部

年金改革將於7月1日上路，銓敘部估計收到的復審書已超過三萬份，但保訓會仍收到零星寄錯地方的復審書。

◎今年約3至5颱風侵台 聖嬰發威恐成嚴重強颱

颱風季來臨，受高溫炎熱天氣變多影響，氣象局預估今年6到12月西太平洋颱風侵台的數量約3到5個，總數為正常到偏多。預報中心主任呂國臣表示，今年五月創下「最乾、最熱」的歷史紀錄，不僅夏季恐變長，聖嬰現象也將比往年提高50%，導致西北太平洋颱風生成位置較往年更遠，一旦接近台灣，就會形成嚴重強颱，提醒民眾多加留意。

◎馬里蘭州報社槍擊案 5死20傷

美國針對槍管依舊爭議不休，鄰近華府的馬里蘭州28日下午傳出重大槍擊案，在向來治安良好的首府安納波利斯市，一名白人男子槍手持獵槍，闖入當地媒體《首府新聞報》（Capital Gazette）編輯室，造成至少5死20傷慘劇。警方稍後逮捕槍手並公布其身分，是現年38歲的拉莫斯（Jarrod Ramos），行兇動機疑似與訴訟糾紛有關。警方表示在現場發現一個疑似爆炸裝置，並指這次槍擊有針對性，並非恐攻。這也是美國史上針對媒體最嚴重的槍擊事件。

◎等了３年！ 徐太宇陶敏敏終於交往了

3年前在電影 《我的少女時代》裡，王大陸飾演的徐太宇暗戀簡廷芮（Dewi）飾演的校花陶敏敏，當時兩人並沒有太多的對手戲，這次在新歌〈全世界只有你不懂〉的ＭＶ裡兩人飾演情侶，有擁抱、牽手等對手戲，讓當年期待「徐太宇跟陶敏敏」在一起的粉絲們大呼過癮，只不過在MV劇情裡兩人最後還是分手，讓簡廷芮走不出情傷，在房間裡回憶過往而悲傷不止，兩人開玩笑的表示：「我們兩個還真是無緣啊！」

(中時電子報)