從日管處調升接掌澎管處　日月潭各界溫馨祝福陳志賢

2018年06月29日 18:08 中時 沈揮勝

副處長陳志賢將於下周赴澎湖履新接任處長，日管處員工興奮祝福大合照。（沈揮勝攝）

日管處溫馨惜別會進場。。（沈揮勝攝）

洪維新（左）代表所有員工贈送紀念物，祝福陳志賢（右）榮升澎管處長。（沈揮勝攝）

陳志賢（右）致詞感謝。（沈揮勝攝）

溫馨惜別會現場。（沈揮勝攝）

洪維新（右）將10多年前，前處長林芳明以前送給他的吉祥禮物，轉送給陳志賢（左），希望此吉祥禮物所帶來的好運，能夠延續與傳承。（沈揮勝攝）

基層歷練豐富，日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢，下周調升澎湖國家風景區管理處處長。消息曝光，各界雖捨不得人才他就，但給予滿滿祝福，管理處員工為他辦溫馨惜別會，日月潭文武廟董事長張德林、經典大飯店董事長李紅玉等潭區企業主也分別設宴道賀。

1969年出生的陳志賢，對環境生態保護與經營相當專業，他從台中高農、專科、大學到興大森林研究所畢業，全攻讀森林科系，就好像他的公務員生涯一樣，除了短暫待過林務局，人生最精華的這近20年幾乎全在日月潭度過同等「專一」！

陳志賢是在日管處創設之初，以觀光局專員身分代理日管處遊憩課長，2003年主辦日月潭國際花火節，邀法、日等10國的世界頂級燄火 團隊，燦爛了日月潭夜空，也為10多年來備受歡迎的「日月潭花火嘉 年華」建立口碑。

隨後陸續接掌管理課長、企畫課長、技正、車埕及伊達邵管理站主任等職務，2011年任日管處祕書，2015年7月調升「北海岸及觀音山國 家風景區」副處長，2016年8月回日管處接副處長。

由於他務實、認真、親民的工作與處世態度，在之前就很受地方人士肯定，重返到日月潭時，鄉長陳錦倫、鄉民代表會主席張德林與各民營機關、企業無不寄予厚望，看好他一展長才。

這兩年，他導入藝術結合觀光，強化部落歌舞展演、地景意象、工藝美食培訓、部落觀巴、套裝遊程、體驗假期、文創商品開發、打造亮點商家、部落地圖等，成果具體且明確。

7月6日陳志賢將赴澎湖履新，與他互相提攜、扶持、互勉20年的日管處處長洪維新，及黃泓齊、涂振昇、陳逸全等數10名工作夥伴，心中雖有不捨，但也為有才幹且認真的人高升感到欣慰，29日上午特別舉辦溫馨惜別會；另有陳明顯等多名企業主也為他設宴祝福。

至於日管處新任副處長，將由大鵬灣副處長郭振陵調任。

陳志賢未曾有在外島服務的經驗，接掌澎管處前，他已提早思索「未來的澎湖該怎麼經營？」

筆記上是這麼寫的：澎湖夜間及冬天的活動，強調特色海鮮火鍋、海鮮粥、海鮮燒烤、海鮮餃；像是墨魚、七彩餃子青島魚水餃。另有海賊王、電競+看電影+卡拉OK、沙灘玩國、郵輪藝術展、船上供餐及活動、輔導發展文創等多項腹案。

(中時 )