遭檢舉簡訊提醒　交大提醒勿違停

桃園市交大為避免民眾違停遭檢舉而不自知，推出簡訊提醒通知，不過後續是否成案，與提醒無關。（甘嘉雯翻攝）

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人手1手機讓檢舉違停更加容易，為避免民眾遭違規檢舉開罰而不自知，桃園市警察局交通警察大隊從今年起開放民眾利用網路申請「簡訊通知服務」，車主資料登錄成功後，遭人檢舉，系統會自行發送簡訊至登錄車主手機號碼，不過簡訊發送僅具告知性質，與後續案件是否成案或舉發無關。

市警局指出，從2015年開放受理民眾利用網路檢舉交通違規，檢舉案件由2015年的6萬2522件，2016年增加至10萬7199件，2017年倍增加至22萬5713件，檢舉案件每年均以倍數成長，可見民眾對於違規駕駛行為反感。

為停醒違規民眾守法，交通大隊的「簡訊通知服務」，由車主至系統登錄相關資訊，經審核通過，登錄的車子如於桃園市遭民眾檢舉交通違規行為，即以手機簡訊通知車主已遭檢舉，並提醒車主或駕駛人，務必依照道路交通安全規則，以維護道路交通安全及行車秩序。

交通大隊簡訊通知服務網頁為：http://117.56.150.16:8000/TTPB/index.html，提醒民眾，同1個身分證，僅可登記1支手機號碼，且僅服務已通過申請車號，交大強調，簡訊發送僅具告知性質，與後續案件是否成案或舉發無關，民眾仍應以收到桃園市政府警察局掛號郵寄送達的「舉發違反道路交通管理事件通知單」為主。

(中時 )

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