悠遊卡投控與5大電信公司成立群信 年底解散

2018年06月29日 18:50 中時 張立勳

群信行動數位科技公司股東會29日通過股東悠遊卡投資控股公司提案解散公司，決議於12月31日解散公司。悠遊卡投控公司表示，群信公司自2013年成立，以專營信託服務管理平台（TSM），提供國內4家電子票證業者在電信業者的NFC電子錢包服務，由於近年國內行動支付發展日臻成熟，悠遊卡公司已經與各電信公司直接介接，群信公司階段性任務完成，預計在年底解散。

悠遊卡投控持有群信公司10%股權，對於群信公司股東會通過解散，悠遊卡投控表示，悠遊卡公司在行動支付方面業務如電信悠遊卡，可直接與電信公司技術介接，悠遊卡已和中華電信合作，利用空中下載（OTA）將悠遊卡載入中華電信USIM卡，技術更上一層，群信公司信託服務管理平台已經完成階段性任務。

群信公司2013年成立至今，一直處於虧損狀態，悠遊卡投控公司遂於今年5月董事會通過決議，建議於6月29日群信股東會提案解散該公司，該提案於29日群信股東會議通過。

群信公司成立目的在經營信託服務管理平台（TSM）， 提供國內各電信公司、金融業者及電子票證業者的行動支付共通平台服務。截至2018年4月群信公司專營的信託服務管理平台已協助台灣4家專營電子票證業者悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫在電信業者的NFC電子錢包服務上架，安裝行動電子票證服務至電信業者手機晶片。

悠遊卡投控公司說明，由於目前行動支付技術發展日益成熟，電子票證已經可與電信公司直接介接，對於群信公司的服務平台需求不復存在。

(中時 )