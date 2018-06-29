小情侶背後式、抓X通通來！大學自習室淪砲房

2018年06月29日 18:22 中時 張祈

貼文刪除後，引起兩方意見討論，社團兩方意見分歧，一則貼文指責偷拍者算不算犯法。（張祈翻攝）

貼文刪除後，引起網友熱烈討論，討論應該事先偷拍還是先告知當事者。（張祈翻攝）

臉書社團「黑特東華」今凌晨有學生貼出疑似兩人在教室「激情」的照片，內容寫道「同學你也是厲害啦！這樣霸佔自習教室，兩個人這樣霸佔自習教室，很爽嘛？」，貼文一出引起學生筆戰，雖不久後隨即被刪文，但引起學生意見筆戰，有人譴責小情侶太過自私，也有人護航「自習室又沒明確說不能打炮」。

照片中有一對男女，男子從後面抱住女子，做出疑似抓奶、從下方及後方進入下體的親密舉動，畫面上傳後馬上引來學生回應，雖文章隨即被刪除，但還是被人截圖，並在其他貼文中出現。

貼文刪除後，引起兩方意見討論，社團兩方意見分歧，一則貼文指出「不知偷拍別人並公布影像算不算犯法？如果犯了法希望當事人告死偷拍者⋯⋯」認為偷拍者為博取成就感，躲躲藏藏偷拍，質疑行為犯法，希望當事人能告死偷拍者，貼文下方有網友回應「難道是當事人出來了嗎」。

也有貼文指出「請問各位智商正常的朋友，看到有人在自習室做不該做的事，是應該走過去糾正他們請他們停止，還是應該躲起來偷拍呢？還是應該，先偷拍再糾正他們然後回家po給大家看？偷拍的必要性在哪？」

自習教室激情畫面被瘋傳，網友留言：「同學你不能在這裡打砲哦」、「你敢正大光明的做，人家就正大光明的拍啊！在公共場合做那種事不就擺明了歡迎人家看嗎？」。對此校方表示，經查本貼文業已經刪除，故無從查考。將利用相關集會場合與宣傳管道，持續落實性別及法治教育。

(中時 )