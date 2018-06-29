搭立榮遊台東　把握熱氣球嘉年華專案

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2018年台灣國際熱氣球嘉年華活動，將於6月30日至8月13日在台東登場，立榮航空持續多年贊助此項活動，今年再推出限量優惠，民眾可以把握2天1夜機加酒行程、每人只需4300元起的方案，暢遊台東。

立榮航空表示，此次推出的「熱氣球嘉年華」套裝優惠專案，除了2天1夜機加酒行程，另特別贈送價值190元、不限次數搭乘的「台灣好行」觀光巴士縱谷鹿野線一日券，讓旅客方便暢遊台東各大旅遊景點，旅客可透過立榮假期專屬網頁（http://trip.uniair.com.tw/Detail?ezsn=DPKG000001608）購買。

機票優惠方面，台北－台東航線單程機票1466元起，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort等通路一次完成訂位及購票。

每年盛夏於台東鹿野高台舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華至今已邁入第8個年頭，屢獲國內外媒體的肯定，更被知名旅遊頻道Travel Channel評選為世界12大驚艷熱氣球節之一。今年的嘉年華慶典將有39顆來自世界各地不同造型的熱氣球齊聚一堂，顆數是歷年來之冠，同時結合光雕音樂會、草地音樂會、繫留搭乘體驗、在地農特產等多項活動，帶領遊客擁有全方位的遊憩體驗。

(中時 )

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