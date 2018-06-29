相隔5年深圳開唱！潘瑋柏合作美圖「帥出新高度」

潘瑋柏分享用美圖T9拍攝的帥照。（翻攝潘瑋柏微博）

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潘瑋柏分享用美圖T9拍攝的帥照。（翻攝潘瑋柏微博）
潘瑋柏分享用美圖T9拍攝的帥照。（翻攝潘瑋柏微博）
潘瑋柏分享用美圖T9拍攝的帥照。（翻攝潘瑋柏微博）

潘瑋柏的「Alpha創使者」巡演第三站今晚在深圳開唱，相隔5年重返當地舉辦萬人演唱會，為求慎重，他昨彩排時整整花一小時與團隊反覆修改細節；有鑑於上一站在成都開唱、被歌迷熱情嚇到，潘昨特地抽空直播，呼籲大家看演唱會之餘也要注意安全：「成都真的非常High，（演唱會）不鼓勵站起來，但大家自發性站起來，很謝謝大家，但安全第一，這樣我才能放心地讓演唱會順利進行。」

除了跑巡演，潘瑋柏近期忙錄製2個大陸節目，除了與蕭敬騰一同合作浙江衛視《最優的我們》、加盟前身為《中國有嘻哈》的《中國新說唱》，潘日前也為合作的大陸品牌手機「美圖T9」，在微博分享自拍美照，因該手機具備骨骼點識別及3D修容技術，可輕鬆拍出「自然美」風格，不少粉絲嘴甜誇潘自拍「帥出新高度」。

潘瑋柏剛邁入下半年工作已排滿檔，擔心他年初時因健康出狀況、多次進出加護病房，身體是否吃得消？對此，他所屬的華納音樂今表示，潘瑋柏康復後一切正常，由於巡演場次不斷增加，接下來將赴南寧、福州、上海等地開唱，潘持續健身保持狀態，預計明年上半年唱回台北小巨蛋。

(中時 )

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