水藍勞斯萊斯全台僅此1輛！ The One建案獨家亮相

2018年06月29日 18:16 中時 柯宗緯

這輛限量的勞斯萊斯主人是王道（左三），他認為事業有成男人就該匹配這台名車。（柯宗緯攝）

英國頂級名車品牌勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏版」（Alpine Trial Centenary Collection Ghost），全車是罕見的夢幻水藍色打造，1台要價3800萬，全球限量30台，亞洲僅4台，台灣更僅有1台，有錢還不一定買得到，29日首度於高雄建案「遠雄THE ONE」公開亮相，令人眼睛為之一亮，吸引百位紳士名流爭睹「女神」風采。

這台限定款勞斯萊斯主要是向百年前Alpine Trial耐久賽創舉致敬，這量名車主人是從事貿易及投資業的王道。他表示，勞斯萊斯品牌對男人而言一直是最夢幻的車款，也是對事業成就的肯定，加上他最愛的賽車的標準，勇於挑戰，登峰造極，與車子相當匹配，今天特別選在「遠雄THE ONE」舉辦交車派對，展示至明天。

遠雄THE ONE是高雄最高的住宅地標，也是全台第一高的飯店住宅，潛銷階段便累積不少南部企業主與政商名流買家搶先步局，此案預定2020年完工，1到16樓的悅來飯店則預定2020年到2021年營運。

業界預估，「遠雄THE ONE」身為全台最高豪宅，全案樓高共68層，1至16樓引入同屬遠雄集團旗下的星級「遠雄悅來」飯店，18～58樓116~366坪，樓下飯店與樓上住宅皆由遠雄集團事業體聯手提供一條龍服務，引進禮賓接待、行動交通、商務管家、商務隨扈、高檔家宴、居家管理，等國際級飯店六大尊榮服務住戶。

另外，即日起至8月12日止，於人文遠雄博物館高雄分館THEONE GALLERY 同步展出「故鄉旅人新灣區曾文忠經典創作展」，出身高雄美濃的藝術家曾文忠，多年來足跡走遍了50餘國，用畫筆紀錄這些他周遊的國度。

(中時 )