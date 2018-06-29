珠海化身旅遊城市　長隆海洋王國最具人氣

2018年06月29日 18:44 旺報 李侑珊

珠海長隆海洋王國白鯨館，為園內高人氣場館。（太妃堂直播主曼達提供）

太妃堂直播主曼達珠海長隆海洋王國入口通道拍照留念。（太妃堂直播主曼達提供）

珠海長隆海洋王國園內餐廳符合樂園主題，推出企鵝及北極熊造型點心。（太妃堂直播主曼達提供）

太妃堂直播主曼達(左)、晴晴，在珠海長隆海洋王國自拍留念。（太妃堂直播主曼達提供）

太妃堂直播主曼達在「跨境說」電商平台實體店面自拍留念。（太妃堂直播主曼達提供）

珠海近年來積極轉型為旅遊宜居城市，長隆集團在珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，打造珠海長隆海洋王國，園內擁有北極熊、企鵝等極地動物，園內精彩的遊樂設備及大型演藝節目，擁有高人氣與好口碑，2014年榮獲TEA全球主題娛樂協會公布的年度「主題公園傑出成就獎」。

長隆海洋王國於2010年11月動工，2013年11月完工，2014年3月29日正式對外開放，累積遊客數量超過850萬人次，成為大陸遊客人數最多的主題公園，也是目前全球入場人數最多的水上主題樂園。

長隆海洋王國園內由八個主題組成，其中有：海洋大街、海豚灣、雨林飛翔、海洋奇觀、極地探險、繽紛世界、海象珊以及橫琴海。

園內最具代表性的場館，其中之一為鯨鯊館，高達68公尺，打破紀錄的海洋魚類展覽館，水體3.1萬立方，內飼養有不同品種的珍奇魚類多達15000條，水體超過美國喬治亞水族館的1.5萬立方公尺。

另外，園內的白鯨館、北極熊館、企鵝館、白鯨劇場，同盎具備高人氣，諸多極地動物，吸引大批遊客前往。

長隆海洋王國每晚定時呈現戶外橫琴海表演，現場搭配無人機、水上飛人、水上摩托艇、噴泉、燈光、投影、爆破、鐳射、煙花等聲光元素的綜合運用，創造出全球獨一無二的令人眼花繚亂、激動人心的壯觀演出。

(旺報 )