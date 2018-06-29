夜問打權》憲法規定統一 台灣為何不爭取有利統一時間？

2018年06月29日 18:37 中時電子報 綜合報導

習近平會美國防部長馬提斯，對美國打台灣牌示警！談主權、領土完整，習近平:老祖宗的領土，一寸也不能丟！大陸把統一搬上檯面，台議價空間越來越窄？美國為霸權頻打台灣牌，敢為台撕毀一中原則、中美三公報？台旅法、軍艦互泊、參與台軍演，習近平要美別誤判；兩岸終將統一！憲法規定統一！台灣為何不爭取有利統一時間？

認一中就交流！陸學者朱松嶺:選上後當家縣市長若認一中，大陸就歡迎交流！蔡政府執政與陸越走越遠？促陸推進和統進程？統一後如何治理，陸已在研商？蔡政府別陷台於不利條件！蔡政府反中唱獨角戲？大陸直接把統一搬上檯面討論！蔡政府頻打擦邊球台獨？陸把統一從未來式變進行式？大陸推進統一!大陸學者提:一國兩制台灣模式，與香港4大不同！與香港受英喊殖民後，再回歸中國不同，台灣有政權 越早談越有利台灣？

大連遭俄日占領57年，直到1955年才還給大陸！馬關條約割讓遼東半島給日，俄德法反對，最後清付錢贖回！甲午戰爭影響台灣和遼東半島，國弱被欺民族悲劇！大連.台灣歷史相近皆遭殖民！大連還給大陸，台灣成問題？日軍旅順大屠殺！不分男女老幼！僅留36活口抬屍體？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

帥化民(前立法委員)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

張友驊(資深媒體人)

(中時電子報)