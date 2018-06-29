屏東市代會主席林恊松 宣布代表國民黨選屏東市長

屏東市民代表會主席林恊松（右2）29日下午，在屏東市慈鳳宮宣布代表國民黨參加年底屏東市長選舉。（潘建志攝）

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在基層千呼萬喚中，屏東市民代表會主席林恊松29日下午在屏東市慈鳳宮，宣布代表國民黨參加年底屏東市長選舉。他指出，參選屏東市長原本不是他的規畫，不過因無人願意出馬，他只好無反顧來打這場艱難的選戰，希望保住藍軍的重要堡壘。

林恊松在前立委王進士及國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝等人陪同下，宣布參選；他表示將邀請王進士擔任競選總部主委、前市長葉壽山擔任總幹事。一直苦於找無人的廖婉汝終於露出笑容，表示會盡快且盡全力協助主席投入選戰。

林恊松指出，民進黨執政2年多以來人民痛苦指數不減反增，讓他深感痛心、難過、憤怒。雖然他曾說過「成功不必在我」，參選屏東市長也不是他的規畫，不過因無人出馬，加上基層一再敦促，經過長考後決定接受大家推舉。

他表示不容藍軍最堅強的堡壘屏東市也失守，只要國民黨團結，市民鄉親凝聚力量，沒有打不贏的戰役。他雖擔任民代，但對屏東市政非常熟稔，願意和民進黨屏東市長參選人李清聖來場君子之爭，若當選了也會努力爭取屏東市民福利及建設。

林恊松至今擔任過5屆市民代表，其中2屆為副主席、2屆為主席，基層實力雄厚。日前屏東市13名市民代表及76名里長，不分藍綠齊連署推薦他參選，成為林恊松同意出馬的最大推手。

(中時 )

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