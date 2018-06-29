2女陸客馬國清真寺熱舞遭罰 網民圍剿：出洋相

2名大陸女遊客跳上馬來西亞的清真寺熱舞後被遣返，視頻在大陸網上瘋傳，遭到網民圍剿。（圖／Youtube視頻截圖）

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中時電子報
中國2名女遊客在馬來西亞清真寺前拍「熱舞」視頻被遣返

兩名來自中國大陸的女性遊客在該國著名的水上清真寺遊覽時，一時興起跳上清真寺圍牆熱舞，並拍下視頻。女遊客被最後因行為不當遭罰款後遣返，此事在馬國當地造成社會反感，視頻在網上流傳後引發大陸網民圍剿，斥之為「沒素質」、「出洋相」。

馬來西亞媒體《星報》報導，這兩名女子當天各被罰款25令吉（約合台幣200元），並被當局遣返。

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新加坡亞洲新聞台指稱，兩名女子為舞蹈教練，她們承認23日在哥打基納巴盧市水上清真寺遊玩期間拍熱舞視頻。這段以清真寺圍牆為背景的9秒視頻在網上瘋傳，導致清真寺於事發第2天暫停接待遊客。

《環球網》報導說，此事引起了中國駐哥打基納巴盧總領事館關注。總領事館26日發公告提醒赴沙巴旅遊的中國遊客注意文明舉止，稱該事件在社交媒體廣為流傳，引起當地社會的普遍反感，沙巴州旅遊部、移民局、哥市警局等部門已介入調查。

中國大陸駐哥打基納巴盧總領事館公告赴沙巴旅遊的中國遊客注意文明舉止。（圖／總領事館網頁截圖）

據陸媒報導，兩名女遊客熱舞視頻放到著名視頻網站「抖音」上，在社交網路瘋傳時遭到網民圍剿。網上評論稱：

「沒信仰的人可怕，沒底線的人更可怕。」

「賣弄風騷也不挑地方。這種人應該限製出境，在家丟人算了，免得出去丟人。」

「這就是『出洋相』！」

(中時電子報)

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