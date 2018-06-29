台酒玉山八年陳高勇奪「酒界奧斯卡」最大獎

奪得最大獎的《玉山台灣原窖八年陳高》

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中時
張亦惠

台灣菸酒參加2018舊金山世界烈酒競賽，嘉義酒廠出產的《玉山台灣原窖八年陳高》擊敗各界好酒，勇奪白酒類最大獎「最佳白酒」及雙金牌獎兩項殊榮，其他參賽酒也獲得9金3銀的佳績。

台酒公司29日在嘉義酒廠舉辦全台開瓶慶祝記者會，會中除了請嘉義酒廠廠長鍾國材及首席調酒師黃仁芳說明此支酒的特色外，也邀請民眾現場品酒，從三杯酒中猜出哪杯是此次奪得大獎的玉山原窖八年陳高，現場氣氛愉悅。

首席調酒師黃仁芳説，嘉義酒廠一直秉持純糧固態發酵、固態蒸餾的舊法方式製酒，酒是有生命的，分分秒秒都在進行熟成，這支酒在八年的過程中，產生出梅子、檜木、香草的香氣，聞起來相當清爽，入口有蜂蜜的香氣甘潤、蘋果的清爽，空杯留香持久不散，「聞起來清爽淡雅悅人心，喝入口梅香蜜意檜木情」雖調製成52度烈酒，喝起來卻是順口且毫無刺激性。

嘉義酒廠廠長鍾國材説，這次能夠得到舊金山最佳烈酒大賽—最佳白酒獎，代表我們的製酒工藝技術受到國際肯定，嘉義酒廠已經連續兩年獲得此最高榮譽，「堅持品質，做好酒」，未來會持續開發更好的商品來回饋消費者，即日起在各門市部也有這支最佳白酒的體驗及優惠活動。

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(中時 )

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