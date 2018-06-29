遭大慶莊隆慶指控騙走28億 謝嘉入聲明絕非詐騙

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中時電子報
綜合報導

針對媒體報導大慶證券前董事長莊隆慶遭騙28億疑案，遭莊指控以投資為由設局詐騙的東陽行動負責人謝嘉入，提出聲明強調他是協助莊調度資金，絕非設局詐騙，所有證據隨時可公布，同時對報導中指他竄改支票等說法也是子虛烏有。

謝嘉入方面29日提出相關澄清指出，他與莊隆慶前年十月在百花樓大酒家結識，莊隆慶向他提及有資金需求，希望協助調度資金，謝同意借給莊隆慶四千萬元，而後陸續要求謝向外調度，幾次之後，莊開始以空白支票，由謝出面向外調度，謝強調莊隆慶個人財務狀況一直以來都周轉困難，他和莊熟識之後，莊幾乎天天到他辦公室，拜託協助調度，但絕無媒體報導28億過票交由謝自行處理之事，他要求莊家提出證據，並公佈金流，否則不排除向莊隆慶提告。

同時，針對壹週刊提到涉及竄改支票一事，謝嘉入表示純屬子虛烏有，他持有莊隆慶支票，是莊隆慶跳票後，不想再處理債務，所以才完全否認之前要求謝以莊授權的空白支票，代替對外調度資金之事。謝嘉入表示相關事實真相，他有充分的証據可證明，並隨時可公佈。謝嘉入並說明因調度的金額一直擴大，莊才會把空白支票在簽完名後，交付與他保管，再加上要經常向金主延後票期，支票回籠率不夠，支票不敷使用，所以他開始使用擦擦筆，讓支票可以重複使用，實際調度時因應金主條件使用正式原子筆，寫下正確日期金額，所調度的資金再匯給莊，一切都有銀行金流為證，都可隨時公佈。最後謝嘉入也表明，此案皆在偵查中，他願全力配合檢警偵查，也希望外界誤再傳不實指控。

(中時電子報)

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