台電卸煤機火警釀空汙 中市環保局重罰100萬

2018年06月29日 18:53 中時 盧金足

台電卸煤機29日發生火警造成空汙，台中市府環保局立即重罰100萬。（圖／台中市府提供）

台中市龍井區台電卸煤碼頭29日下午發生卸煤機頂部燃燒火警，環保局稽查人員初步調查，火警是因台電包商從事卸煤機維護不慎引火燃燒，當時下風處為龍井測站，雖然空品監測結果無不良情形，但因碼頭周邊已有明顯粒狀汙染物散布於空氣中，違反《空氣汙染防制法》第31條規定，環保局現場予以告發，核處最重的100萬元罰鍰，並持續要求業者善後，絕不允許有任何汙染環境情形發生。

台中市府強調對空汙「零容忍」，台中火力發電廠被環保局列為重點管制的十大汙染源之一，對業者疏於管理導致火災發生，環保局立即祭出重罰，依違反《空汙防制法》最高上限處100萬元罰鍰，要求業者持續善後。

台電火力發電廠位於龍井區102號碼頭的卸煤機頂部燃燒，29日下午傳出火警，台中港務消防隊下午2時40接獲報案後，消防局立即派出8輛消防車及消防人員前往搶救。

消防局也同步通知環保局稽查大隊前往偵測是否有汙染環境情形。

環保局指出，稽查人員初步調查，火警是因台電包商從事卸煤機維護不慎引火燃燒，空品監測結果尚無不良情形，但碼頭周邊散布粒狀汙染物，違反《空氣汙染防制法》規定，現場予以告發，處以最重的100萬元罰鍰。

(中時 )