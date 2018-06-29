最血腥選舉！每周有命案 墨西哥132政客被殺

2018年06月29日 18:49 中時電子報 蔡萱

墨西哥將周日迎來6年一次的大選，然而這卻是墨西哥史上最多政治人物遭到殺害的時期，墨西哥這屆選舉的9個月前至今已經有至少132名候政治人物遭到殺害，

風險評估及危機管理公司艾特列克特（Etellekt）的最新報告指出，在過去9個月墨西哥32個州中的22個州都發生了政治人物遭到暗殺的事件。132名政治人物中，有48名是候選人，其他為有參與選舉的政黨人員。

艾特列克特表示這些數字顯示了當地民主及安全有嚴峻的挑戰，還顯示了政黨政治的弱點。

其中最讓人震驚的案例發生在這個月初，國會議員候選人普龍（Fernando Purón Johnston）才在一場辯論中誓言要打擊犯罪，沒想到結束後他在與一名支持者合照時，遭到槍手從他背後開槍，當場射中他的後腦勺而斃命。

除此之外，上墨西哥米卻肯州澳坎波市（Ocampo）的市長候選人安吉列斯（Fernando Ángeles Juárez），在21日於住家外遭到槍殺身亡。檢方嚴重懷疑這起暗殺事件與當地公共安全局長岡薩雷斯（Oscar González García）有關，沒想到在逮人過程中受到當地警方阻擾，檢方最後以聯邦警力將27名警察與岡薩雷斯逮捕。

普龍與安吉列斯都是墨西哥現在主要政黨，也就是溫和左派的民主革命黨（Democratic Revolution）的候選人。該黨至今已經有12名政治人物遭到殺案，也是受到政治暗殺最嚴重的政黨。

投資銀行Exotix Capital的分析師埃利亞斯（Rafael Elias）對此表示：「政治人物是幫派犯罪的主要目標，尤其是當他們在自己管轄的地區不支持非法活動，或者沒有表現出對這些活動視而不見的態度時，特別容易成為目標。」

如今這132起政治暗殺的動機大部分還未完全確認，但是大部分被認為與當地毒梟倉狂脫離不了關係。對此不少人也將問題歸咎於現任墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto），認為他在從2012年上任以來，無法控制與毒品相關的犯罪。

事實上在墨西哥猖狂的不只是政治暗殺事件，墨西哥的全體謀殺案件統計，在2017年創下新紀錄，全國一共發生了25,339起謀殺案。而今年至今則共發生20,506起謀殺案，光是在5月份已有4,381人被殺，按這個趨勢下去，今年極可能打破去年紀錄創下史上新高。

墨西哥將在周日迎來總統大選，包括總統、參議員、地方首長等，有3000多個公職人員職缺人選將出爐，其中現任墨西哥總統潘亞尼無法再選，因為墨西哥總統限制為一任6年，且終身不得連任。

(中時電子報)