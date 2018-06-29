最血腥選舉！每周有命案 墨西哥132政客被殺

墨西哥城市阿卡普爾科街頭在2017年光天化日之下發生命案。(圖/美聯社)

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中時電子報

墨西哥將周日迎來6年一次的大選，然而這卻是墨西哥史上最多政治人物遭到殺害的時期，墨西哥這屆選舉的9個月前至今已經有至少132名候政治人物遭到殺害，

風險評估及危機管理公司艾特列克特（Etellekt）的最新報告指出，在過去9個月墨西哥32個州中的22個州都發生了政治人物遭到暗殺的事件。132名政治人物中，有48名是候選人，其他為有參與選舉的政黨人員。

艾特列克特表示這些數字顯示了當地民主及安全有嚴峻的挑戰，還顯示了政黨政治的弱點。

其中最讓人震驚的案例發生在這個月初，國會議員候選人普龍（Fernando Purón Johnston）才在一場辯論中誓言要打擊犯罪，沒想到結束後他在與一名支持者合照時，遭到槍手從他背後開槍，當場射中他的後腦勺而斃命。

除此之外，上墨西哥米卻肯州澳坎波市（Ocampo）的市長候選人安吉列斯（Fernando Ángeles Juárez），在21日於住家外遭到槍殺身亡。檢方嚴重懷疑這起暗殺事件與當地公共安全局長岡薩雷斯（Oscar González García）有關，沒想到在逮人過程中受到當地警方阻擾，檢方最後以聯邦警力將27名警察與岡薩雷斯逮捕。

普龍與安吉列斯都是墨西哥現在主要政黨，也就是溫和左派的民主革命黨（Democratic Revolution）的候選人。該黨至今已經有12名政治人物遭到殺案，也是受到政治暗殺最嚴重的政黨。

一周3人！墨西哥市長候選人遭殺 全鎮28警被逮

投資銀行Exotix Capital的分析師埃利亞斯（Rafael Elias）對此表示：「政治人物是幫派犯罪的主要目標，尤其是當他們在自己管轄的地區不支持非法活動，或者沒有表現出對這些活動視而不見的態度時，特別容易成為目標。」

如今這132起政治暗殺的動機大部分還未完全確認，但是大部分被認為與當地毒梟倉狂脫離不了關係。對此不少人也將問題歸咎於現任墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto），認為他在從2012年上任以來，無法控制與毒品相關的犯罪。

事實上在墨西哥猖狂的不只是政治暗殺事件，墨西哥的全體謀殺案件統計，在2017年創下新紀錄，全國一共發生了25,339起謀殺案。而今年至今則共發生20,506起謀殺案，光是在5月份已有4,381人被殺，按這個趨勢下去，今年極可能打破去年紀錄創下史上新高。

墨西哥將在周日迎來總統大選，包括總統、參議員、地方首長等，有3000多個公職人員職缺人選將出爐，其中現任墨西哥總統潘亞尼無法再選，因為墨西哥總統限制為一任6年，且終身不得連任。

(中時電子報)

文章來源：Mexico goes to the polls this weekend. 132 politicians have been killed since campaigning began, per one count

文章來源：More than 100 politicians have been murdered in Mexico ahead of Sunday’s election

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