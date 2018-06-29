挑戰自我圓夢！中州科大16名身障生將啟程單車環島

2018年06月29日 18:53 中時 謝瓊雲

中州科大16位身障生及16位晨曦服務社志工、老師，明天一早六點橿從校門口啟程出發，實現環島夢想。（謝瓊雲攝）

校長黃思倫(後排右九)勉勵同學勇敢逐夢、接受挑戰。（謝瓊雲攝）

罹患先天軟骨發育不全的陳冠諺(左)及下肢完全無法行動的陳加斌(右)也將以手搖車一起挑戰環島。（謝瓊雲攝）

中州科技大學16名身障學生，與16名晨曦服務社志工與老師，30日啟程展開為期8天7夜、全程647公里的單車環島之旅，29日上午校長黃思倫特別授旗勉勵環島成員，能勇敢面對壓力、順利完成挑戰。

8天行程延續「中州六號夢想咖啡」用咖啡義賣傳愛精神，預計第四天至台東阿尼色弗兒童之家捐出義賣所得，再沿著東部台11線北返，途中南迴、蘇花段都將改搭兩鐵列車，再從樹林往南騎回學校大門。

其中，罹患先天軟骨發育不全的陳冠諺同學，及下肢無法行動的陳加斌兩人3月起透過二林喜樂愛加倍協助商借來兩輛訂製款手搖車，加入團體密集訓練。

陳加斌說，從小就羨慕別人擁有行動自如的雙腳，終於能靠自己力量環島、到處走走看看，尤其平日都忙於經營小吃店的爸爸，明天一早6點就會跟他一起啟程，陪騎至西螺大橋，讓他既激動又感動。

資源教室老師許紋華表示，餐旅事業管理系蔡沛雯，從小就因沒自信而顯得膽小，腳程、體能時常跟不上團隊，每年團訓總是咬牙默默掉淚硬撐，今年主動爭取、毛遂自薦擔任授旗宣誓代表，讓人看到她的蛻變。

學務長葉春秀則感謝所有贊助與協助單位，除了美利達公司贊助20輛自行車，正新橡膠、亦展運動用品、飛絡力電子，及維豪車料，分別贊助全新的防刺腳踏車外胎、內胎、耐磨細數極高的腳踏車專用手套、車衣車褲，還有32位成員們的環島團體服裝，大大提高騎乘安全性和效率。

黃思倫表示，學務處保健與諮商中心團隊，已第8年舉辦身障生挑戰自我活動，協助學生實現的，不只是一個身為台灣人單車環島的夢想，更是一份自我肯定、自我增能的表現。

(中時 )