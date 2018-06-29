社造替代役投入巧思 台糖舊鐵路蛻變花園廊道

2018年06月29日 18:55 中時 鄭雅文

台南東山區聖賢里北勢寮西段的台糖鐵支路，現多了火車頭造景。（鄭雅文攝）

台南東山區聖賢里北勢寮西段原先是台糖閒置的鐵支路，如今多了火車頭和車廂等造景，蛻變成鐵道遊憩花園廊道，而居中改造功臣就出自公所內的兩位替代役男，兩人用自身設計長才將舊鐵道改頭換面，鄉親紛紛喊讚。

張畯崴、趙建賀分別畢業自高雄正修科大室內設計系、平面設計系，在公所服務的一年時間裡，兩人走訪社區，關懷獨居長者及聖賢社區營造計畫，把當地共同記憶，和歷史傳承想法融入設計。趙建賀說，當中有用紅磚打造傳統意象，也延續去年已完成的鐵支路東段，看見完工後模樣，有覺得為在地盡了一分心力。

東山區公所民政人文課長林永哲表示，台南市民政局補助138萬重新打造達477公尺的北勢寮西段鐵支路，由張畯崴和趙建賀，規畫紅磚意象、時光隧道和空心磚意象等，他們並提出放入火車的概念，因此公所即向台糖借了一輛火車頭，讓花廊更生動活潑呈現。他也提到，去年東段鐵支路，總長340公尺綠地地景規畫也出自上一批替代役男之手。

民政局兵役後勤科指出，從105年開始各區公所就開始主動申請社造替代役男，3年來這些學有專精的替代役男，讓社造注入很多新動力。現在於台南市府內服務的社造替代役男總共有21位，局內依照公所所提出的社造方向，挑出適當人選並分布在全市各個區公所，讓社造替代役男能適才適所，妝點社區。

(中時 )