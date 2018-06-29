彰化北斗螺陽國小有機「螺陽米」 歡喜收割

2018年06月29日 18:55 中時 謝瓊雲

在烈日下揮汗手工收割金黃的成熟稻穗，讓學生個個滿頭大汗。（謝瓊雲攝）

彰化北斗螺陽國小今天上午有場特別的學期結業式，全校學生一起下田收割稻米。（謝瓊雲攝）

彰化北斗螺陽國小今天上午有場特別的學期結業式，全校學生一起下田收割稻米。（謝瓊雲攝）

豔陽下感受金黃稻香！彰化縣北斗鎮螺陽國小29日舉辦一場別開生面的學期結業式，全校198名在校生輪流下田，在青農黃鴻洲指導下，學習以鐮刀手工收割有機稻米，一人一把成熟的稻穗，揮汗感受農夫收穫的辛勞與喜悅！

螺陽國小2002年起就在校園裡開闢將近0.4分地的一小塊田園，讓學童體驗當小小農夫，原本種植有機蔬菜，2008年起改成水田，每年兩次種植有機稻米，並請來北斗農會四健會指導，讓學生插秧、除草與施肥。

五年乙班張恩雅興奮的說，從2月27日插秧直到稻子成熟，她都有做觀察筆記，詳細記錄水稻的生長，收割稻米直是不容易；接下來大家還是會輪流到校來曬稻穀，是跟別人不一樣的「暑假作業」。

輔導主任林家鳳表示，師生就地取材，將廢棄電扇改造成簡易打穀機，打下的稻米收集好，就以籃球場充當稻埕，天天翻動曝曬直到稻榖變乾為止，再借用社區碾米機脫殼後包裝成「螺陽米」，今年義賣所得將做為照顧附近獨居老人或弱勢學生的經費。

林家鳳說，過去每年收成的螺陽米和瓜果，都會結合不同的公益活動，結合社區，讓學童更了解家鄉在地的文化，更理解家長們務農的甘。近年更年年向農糧署申請食農計畫經費，推廣食農教育，藉一、二期水稻和間作地瓜等根莖蔬果，了解土壤養分與農作的關聯，更懂得農產品的得來不易。

校長陳靜音表示，「螺陽米」從種植到採收，完全以傳統人工方式進行，以友善土地的方式種植，也不施用化學肥料，產量更顯珍貴；希望學生以心血結晶所種出的米飯糧食，點滴辛苦過程更幫助每個孩子獲得更豐盛的精神食糧

(中時 )