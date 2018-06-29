圖輯》直-10開火瞬間！戈壁晝夜如科幻電影

直-10戰機在戈壁灘上空發射火箭彈瞬間。(圖/中國軍網)

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中時電子報

直-10戰機夜間開火瞬間，畫面有如科幻電影。(圖/中國軍網)

暱稱為「霹靂火」的武裝直-10戰機，服役於中國人民解放軍陸軍航空兵。日前新疆軍區一陸航旅在天山北麓舉行跨晝夜的「多彈種連貫攻擊」實彈實裝軍演。

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根據《中國軍網》報導，直-10直升機在接到緊急升空指令後，迅速出庫，機務官兵立即展開緊急升空前的例行檢查，完成開飛準備後，直-10機群分梯次升空，奔赴目標空域。

機務官兵為直-10戰機加掛彈藥。(圖/中國軍網)
直-10戰機發射火箭彈連貫攻擊。(圖/中國軍網)

武裝直升機在連長王光澤的即時指揮下，不斷變化戰術和隊形。並在完成模擬火力打擊以後，降落至野外機場。機務官兵再搭乘運輸直升機隨行檢查，並為直-10戰機掛載飛彈、火箭彈和航砲等多種武器彈藥，增加直升機單次升空的打擊範圍。

飛行員曾展解釋說，我們採取「盡遠攻擊」的戰術，拉大直升機和目標距離，降低被發現和攻擊的機率，提升精準打擊的能力。盡力保全自己，然後擊毀攻擊目標。

到了夜間，直-10戰機在戈壁灘再次啟航，進行加油和補充彈藥以後，開始夜視飛行。飛行員利用紅外瞄準設備鎖定目標，等到接近目標時再按下發射紐，數十枚航砲齊發，點亮夜空，瞬間畫面有如在看科幻電影。

(中時電子報)

直-10戰機開火瞬間。(圖/中國軍網)
直-10戰機進行夜視飛行。(圖/中國軍網)

直-10戰機發射火箭彈連貫攻擊。(圖/中國軍網)
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