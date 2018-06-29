東陽新村拆屋還地風波 民代協調圓滿落幕

大甲區東陽新村居民終於能繼續住下去，他們非常感謝市議員吳敏濟的居中協調。（陳淑娥攝）

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在市議員吳敏濟（右）積極奔走下，終於讓大甲區東陽新村拆屋還地事件圓滿落幕。（陳淑娥攝）

台中大甲區東陽新村22戶百餘人，在縣市合併後被東陽國小要求拆屋還地，許多退伍老兵擔心家園不保，多年來難展笑顏；在市議員吳敏濟居中協調半年後，以校方暫無用地需求，居民需繳交補償金即可繼續居住，雙方終於達共識並經法院公證。

當地最年長95歲退伍兵吳尚志說，1949年隨政府來台，1955年跟部隊來到大甲美人山營區，當時這裡是一片荒野及亂葬崗，國防部無力安置他們，於是同意自行在周邊蓋房子居住。鄰長蘇淑敏說，政府考量當地就學需求成立東陽國小，部分土地也劃入文教用地不得買賣。

原先的安置變成占用，遭到市府及校方要求拆屋還地，甚至被告上法院！劭女士說，這幾年來吃不下、睡不好，就是害怕住了數十年的房子沒了。年輕一輩的李先生說，很擔心地被收回，就像是不定時炸彈，屋子漏水了，大家只敢小幅整修。

吳敏濟表示，東陽新村是美人山營區退伍老兵安身之處，當初國防部無力安置才同意自行開墾興建住宅，如今卻變成非法占用，有違公平正義原則，經過半年多次協調折衝，終於獲得法制局、財政局及教育局同意，讓居民得以繼續居住下去。

教育局表示，學校依法盤點財產須收回土地，經議員吳敏濟積極協調後，考量東陽新村民眾居住已久，且學校暫時無用地需求，在居民願繳納使用補償金下，雙方達共識並於19日經法院公證。

(中時 )

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