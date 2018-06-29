青春不留白 台南「16歲小戲節」起跑

台南「16歲小戲節」起跑，提供青少年舞台揮灑熱情。(曹婷婷攝)

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「影響．新劇場」，今年邀學子詮釋《發角Huat-kak》。(曹婷婷攝)
高中學子精彩熱舞。(曹婷婷攝)

府城獨有的做16歲成年禮，連續4年來，更在台南市政府文化局用心擘畫下，透過藝術邀請年輕人一起共度「16歲小戲節」，獲台積電文教基金會3年獨家贊助並納入台積電青少年劇場計畫，每年都培育青少年親近劇場的「影響．新劇場」，今年邀學子詮釋《發角Huat-kak》，今年更首度安排21校高中職《POWER SUMMER》聯合公益表演及舞展，鼓勵青少年年用藝文參與、完成屬於自己的文化公民成年禮。

文化局長葉澤山表示，16歲小戲節持續獲得台積電文教基金會獨家贊助並納入台積電青少年劇場計畫，今年活動6月30日起至8月19日，除了工作坊、原生劇場表演外，更安排10多場校園推廣，希望家長們可以陪孩子們共同完成，為16歲留下一個美好的記錄。

文化局以「16歲成年禮」概念為基礎，規畫「16歲小戲節」，透過看戲、做戲與扮戲過程，讓青少年體驗表演藝術的幕前幕後，今年系列演出精彩豐富，希冀以多元體驗推動表少年表演藝術參與，進而培養他們成為未來藝文欣賞人口。

另為提供表少年更多表演的舞台，首度結合台南文化中心星光音樂廣場及假日廣場辦理一系列專屬青少年的活動「青春音樂祭-為什麼我們不一起ROCK呢」及「《POWER SUMMER》聯合公益表演及舞展」，這群熱血高中生透過戲劇、舞蹈、音樂展演，讓青春不留白。

為鼓勵16歲青少年及家屬參與，採低票價回饋及多項購票優惠，除青少年本人可享7折優惠，陪同者亦可享85折優惠，台積電員工享8折優惠，持台南文化中心30週年紀念卡會員購票可享85折優惠。相關訊息可至2018十六歲小戲節官方網址查詢。

(中時 )

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