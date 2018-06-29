林佳龍：有沒有做事 人民的反應最直接

台中市議員楊正中（左）29日在台中市議會總質詢時，拿泳褲要送給台中市長林佳龍（右），林笑著說，「你自己穿就好了！」（盧金足攝）

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民調準不準？「海水退了，就知道有沒有穿褲子了！」台中市議會29日總質詢，市議員楊正中（左起）拿一件泳褲要送台中市新聞局長卓冠廷與台中市長林佳龍，林佳龍笑到轉過頭去。（盧金足攝）

台中市長林佳龍29日在答詢時，針對建設到底是誰爭取的及民調問題，以「海水退了有沒有穿褲子都知道！」妙答，市議員楊正中則拿泳褲要送給市長林佳龍與新聞局長卓冠廷，林佳龍笑著對楊正中說「你自己穿就好了！」為原本火花四射的總質詢增加一些「笑」果。

台中市議員邱素貞29日在總質詢表示，林佳龍在交通、環保、經濟及社會福利各方面都有建樹，林佳龍強調「做就對了！」自己每天在基層走動，有沒有做事人民的反應最直接。

林佳龍說，與民眾接觸的感覺最實在，在路平、燈亮、水溝通方面，市民普遍覺得有感；水域治理方面，包括綠川、柳川、旱溪、筏子溪也已完成整治或在整治中，至於台中的治安成績也從過去的吊車尾變成六都最佳。

「除了城市治理，也致力奠定未來30年的發展！」林佳龍強調，像是大台中山手線的規畫，台中國際機場2035年整體發展計畫日前也已獲國發會審查通過，後續將報行政院會通過，完成法定程序，台中機場將有專用民航機起降跑道，周邊交通物流及智慧機械、航太、零組件產業都會一起發展。

他也說，除了基礎建設外，軟實力也很重要，台中推出托育、托老一條龍，中央希望借鏡台中托育政策經驗推廣全國。

(中時 )

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