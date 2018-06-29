勇敢向前！廖婉如扶助腦麻童領取市長獎

2018年06月29日 19:45 中時 盧金足

瑪利亞社會福利基金會早期療育中心29日舉行早療畢業典禮，今年共有21名畢業生，市長夫人廖婉如牽著腦麻畢業生子軒上台，念出繪本中小火車的故事，期盼每名早療畢業生都是勇敢小火車，帶著師長祝福，繼續勇敢向下一站前進。

「政府要做的就是給予這群有特殊需求孩子們最大的支持與陪伴！」廖婉如說，每年看著孩子們穿著畢業服走到台前十分感動，因為從愛心家園銜接到小學，是一段很辛苦的過程

，希望把台中變成孩子們的社區支援體系。

她表示，過去社會幫助這些有特殊需求的孩子，大多未著重實現生命意義，應該細分孩子們的不同能力，及社會的工作項目，逐步讓社區有辦法支持孩子。

廖婉如說，日前拜訪一名長期僱用有特殊需求孩子的車行老板，如果附近餐飲店願意試著給孩子幫忙排桌椅的工作，這些孩子將有更多的成就感，其他人可能更看見孩子的能力。

台中市愛心家園園長陳怡君強調，愛心家園早療的畢業生，努力學習走路、說話、理解其他人表情與聲音，勇敢走到現在，會繼續為創造對孩子更友善的接納環境而努力。

社會局表示，獲得市長獎的腦麻生子軒今年5歲，為加強語言能力，爸爸從小陪子軒唸繪本故事、學唱兒歌，3歲開口說話

，說出的第一句話就是「爸爸」，讓天天為愛朗讀的暖爸，笑中帶淚。

(中時 )