勇敢向前！廖婉如扶助腦麻童領取市長獎

5歲腦麻童子軒（左起）29日在台中市長夫人廖婉如29日扶助下勇敢站上台領取市長獎。（盧金足攝）

友善列印
中時

瑪利亞社會福利基金會早期療育中心29日舉行早療畢業典禮，今年共有21名畢業生，市長夫人廖婉如牽著腦麻畢業生子軒上台，念出繪本中小火車的故事，期盼每名早療畢業生都是勇敢小火車，帶著師長祝福，繼續勇敢向下一站前進。

「政府要做的就是給予這群有特殊需求孩子們最大的支持與陪伴！」廖婉如說，每年看著孩子們穿著畢業服走到台前十分感動，因為從愛心家園銜接到小學，是一段很辛苦的過程

，希望把台中變成孩子們的社區支援體系。

她表示，過去社會幫助這些有特殊需求的孩子，大多未著重實現生命意義，應該細分孩子們的不同能力，及社會的工作項目，逐步讓社區有辦法支持孩子。

廖婉如說，日前拜訪一名長期僱用有特殊需求孩子的車行老板，如果附近餐飲店願意試著給孩子幫忙排桌椅的工作，這些孩子將有更多的成就感，其他人可能更看見孩子的能力。

台中市愛心家園園長陳怡君強調，愛心家園早療的畢業生，努力學習走路、說話、理解其他人表情與聲音，勇敢走到現在，會繼續為創造對孩子更友善的接納環境而努力。

社會局表示，獲得市長獎的腦麻生子軒今年5歲，為加強語言能力，爸爸從小陪子軒唸繪本故事、學唱兒歌，3歲開口說話

，說出的第一句話就是「爸爸」，讓天天為愛朗讀的暖爸，笑中帶淚。

(中時 )

青春不留白 台南「16歲小戲節」… 家樂福插旗金門 搶攻兩岸三地消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。