楊麗花家庭風波未息 陳亞蘭噤若寒蟬

2018年06月29日 19:46 中時 洪秀瑛

陳亞蘭。（蘇蔓攝）

何篤霖替陳亞蘭站台。（蘇蔓攝）

兩人在台上比劃一番。（蘇蔓攝）

陳亞蘭希望觀眾到紅樓看她製作的新劇。（蘇蔓攝）

陳亞蘭製作並由一群子弟兵演出的黑色幽默喜劇《黑家店》，29日起在西門町紅樓2樓劇場演出，她今表示恩師楊麗花日前到場看總彩排，因劇中有許多即興互動式表演，原本擔心恩師不能接受，沒想到被誇好看，一起來看綵排的乾媽還笑到流眼淚，讓她放下心中大石，「證明這些學生很努力，也證明我的製作功力」。

由於楊麗花丈夫洪文棟日前鬧出拒認私生子事件，楊麗花心情是否受影響？陳亞蘭沒多說，僅表示恩師很專注看戲，也笑得很開心。陳亞蘭尷尬說：「我是小孩子，清官難斷家務事，不問的話，人家也不會覺得妳不關心她。」是否很久沒看到洪文棟，陳亞蘭機伶說：「很多人我都很久沒看到啊，我媽我也很久沒看到，我很忙耶，我從有歌仔戲之後就六親不認了。」楊麗花是否繼續消瘦，陳亞蘭直白說：「她如果沒登台，一般不太會瘦。」

陳亞蘭《忠孝節義》拍攝告一段落後進入後製階段，一邊忙著《忠孝節義》後製、《黑家店》排練外，假日也沒空休息得到師大當學生進修GF-EMBA課程，每天睡不超過5小時，有20幾年交情的超級麻吉何篤霖今天特地在忙舞台劇的空檔，帶黑咖啡到場應援，幫陳亞蘭加油打氣，也希望票房能再創佳績。

此次《黑家店》結合傳統與創新，維持一貫歌仔戲風格之外，結合電視實景，增加與觀眾的互動，希望能夠讓觀眾有全新感受。接下來，《黑家店》將在西門紅樓進行20場的演出，陳亞蘭下半年度除了繼續進行《忠孝節義》後製的工作之外，也將有其他作品推出。

演出時間：6月29日至7月29日；週六、日／午場14:00~15:30；週五、六、日／晚場19:00~20:30

演出地點：西門紅樓二樓劇場(台北市萬華區成都路10號)

票價：購票請洽兩廳院售票系統，午場1200、1000、800元；晚場1500、1200、800元

(中時 )