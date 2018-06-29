家樂福插旗金門 搶攻兩岸三地消費市場

2018年06月29日 19:45 中時 李金生

琳瑯滿目的貨品和大型量販的服務機制，宣告金門的民生百貨業將進入全新的競爭時代。（李金生攝）

生鮮蔬果強打「一路保鮮、天天到貨」策略。（李金生攝）

家樂福金門店除搶攻當地6萬常住人口消費市場外，更將目標鎖定每年逾150萬人次的「小三通」旅客。（李金生攝）

家樂福總經理王俊超表示，希望讓離島民眾也可享受和台灣本島一樣的便利生活。（李金生攝）

在台灣地方特產和歐美進口美食、日用商品之外，家樂福也有當地少見的歐式烘焙及速食店。（李金生攝）

家樂福的大型量販賣場，提供消費者不一樣的購物體驗。（李金生攝）

家樂福金門店陳列超過2萬支商品，強調可充分滿足日常生活需求的商家。

家樂福集團跨海前進金門，成立離島第1家分店，明（30）日上午正式開幕營業，除搶攻當地6萬常住人口消費市場外，更將目標鎖定每年逾150萬人次的「小三通」旅客，琳瑯滿目的貨品和大型量販的服務機制，宣告金門的民生百貨業將進入全新的競爭時代。

家樂福在開幕促銷期間，推出限量百元福袋、限時瘋狂價、購物滿額禮等活動，以及家樂福玉山聯名卡、Line Pay、微信支付等多元刷卡付款優惠。另有會員購物滿2000元回饋10％，讓民眾同享9折起優惠活動。

坐落於伯玉路（中央公路）上的家樂福金門店，位於尚義機場與水頭碼頭間的重要樞紐位置，為一棟2層樓建築，賣場面積約2400平方米，設有150個停車位及118個機車車位，雇用員工140人，其中超過9成為金門當地居民。店內陳列超過2萬支商品，標榜可充分滿足日常生活需求的商家。

家樂福總經理王俊超表示，以金門現有常住人口和旅遊人口規模，應有1家能夠提供多元購物、優質服務的量販店，因此儘管物流運送不易，家樂福仍全力克服重重挑戰，希望讓離島民眾也可享受和台灣本島一樣的便利生活。

在台灣地方特產和歐美進口美食、日用商品之外，家樂福也有當地少見的歐式烘焙及速食店，在全程「一路保鮮、天天到貨」的經營策略下，全面搶攻金門做為兩岸三地窗口，深具開發潛力的消費市場。

(中時 )