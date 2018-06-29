骨科名醫助黃牛詐勞保 健保署：若屬實將跟台大追健保費用

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台大骨科醫師洪立維被控開立不實診斷證明書，和黃牛詐領約千萬元勞保，被依加重誹謗罪起訴。醫改會表示，政府應成立吹哨者制度，讓同業從白色巨塔內部檢舉，醫師公會也應加強內部懲戒，才能真正達到嚇阻作用。健保署也強調，若經審查確定為詐領，會跟台大醫院追回相關的健保給付。

雖然此次詐領的是勞保，但健保署也將展開審查，健保署違規查處室專委黃拱恒說，以最嚴重的程度來推斷，可能有很多人「連病都沒去看」，直接由醫師憑空開立診斷證明書，健保署會和檢察官合作，根據起訴書來了解是否根本沒就醫，或小病誇大等情形，進行政調查和專業審查。

黃拱恒強調，一旦經審查確定詐領，就算病人當初真的有到院看診，相關的健保給付費用，一樣會跟醫院追討回來。

醫改會副執行長朱顯光說，20幾年來，醫師不肖開立不實診斷書、詐領健保給付的問題層出不窮，很多院內的同業雖然看不下去，但因為沒有吹哨人制度的保護機制，也沒有檢舉獎金的獎勵措施，所以多選擇視而不見；他說，目前都只能靠檢調從外部進行調查，如果不到非常嚴重的程度，並不容易被發現。

以英國為例，該國醫界對醫師採超高道德的要求，內部訂出比法律還更高標準的規範、準則倫理，一旦醫師犯了錯，若覺得有違反相關的倫理或規範，除了司法制裁，內部也會進行懲處，並將資訊公開。

朱顯光說，這次事件可能只是冰山一角，以二代健保為例，雖然通過修法，表示會公開詐領健保的醫師、院所名單，但公開的形式仍採保守；此外，包括醫師公會全聯會等醫界團體，也沒有像英國一樣，公開相關資訊，根本不知道懲戒了多少人，自然無法對所有人造成嚇阻。

朱顯光建議，政府應成立吹哨人制度，讓同業從白色巨塔內部進行檢舉，而非僅由檢調從外部進行「打地鼠式」的調查，醫師公會全聯會也應加強內部懲戒，對於不肖人士，才能真正達到嚇阻作用。

(中時 )

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