國民黨2020政見若年改全作廢 苦苓問會贏小英嗎？

蔡英文總統。（資料照片，范揚光攝）

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中時電子報

年改7月1日上路，反年改團體抗議不斷。自由作家苦苓在臉書問，「如果2020年的國民黨總統候選人（不管是誰）提出當選後軍公教年金改革全部作廢、恢復原狀，請問他（她）會當選嗎？」網友對此意見兩極。

有網友說會當選，「會，經濟就會發展。」、「其實國民黨理應做此動作。可惜為了部分選票選擇不作為。」、「苦大哥，我深信馬會出來選而且會上，但他不會廢除年改，而是另立名目。」、「會，現在經濟惡性循環，有錢人錢花國外。只有軍公教百分之80錢在國內花，但因扣退休金，整體減少開銷，國內經濟絕對慘，您可以拭目以待。」、「如果一直將公務員的福利削減，只會讓優秀人材不想再為國家服務，對國家的長治久安產生威脅。」

也有人認為不會當選，「不會，難關已過，誰還會再找麻煩呢，況且把這吃力不討好的事賴給前任，沒事還可以罵罵前人啊，哈哈哈哈哈」、「跟大部分人民對著幹！他們絕對不敢說的！如果國民黨敢說的話，我就給它一個讚以及請苦苓漂亮的太太吃飯~因為我知道，他們絕對不敢的。」、「哥，如果只有軍公教年改恢復這論點，估計是無法當選的！未來的發展該何去何從，這才是硬道理啊。」、「已經沒錢了，不可能出線的。」

一位網友則持平說：「要砍就全部都要砍，不要只砍一部分的人，那絕對是不公平，對於正副總統的禮遇條例與政務官的18趴，還有月領17萬的法官都不砍，這樣會是公平？砍別人不手軟，自己卻一毛未減，這是哪門子的轉型正義？合乎公平正義原則？」

(中時電子報)

文章來源：苦苓臉書

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