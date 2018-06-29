陸女自由行入台控訴遭嚴查 移民署：加強執勤技巧

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旺報
孫曜樟

大陸一名桂姓小姐27日搭機來台自由行，卻在海關遭移民署國境事務大隊人員要求「面談」，桂小姐廿九日出面控訴官員輕蔑的語氣和態度令人極度不舒服，嚴重毀損對台灣的好印象。而移民署則是發出新聞稿澄清，可能是溝通上出了些問題，未來會再加強第一線人員的執勤技巧。

桂小姐指出，這是她第4度來台自由行，先前在入關時都沒有發生被要求面談的事情，不知為何在27日免上她入境時竟被移民署人員要求面談，面談進行時該關員對於其所持信用卡、房產證明等文件，語帶輕蔑的質疑，讓人很不舒服，經過10多分鐘的折磨，才結束面談。

離去前她詢問該官員，你有行使職權的權力，但我也有了解前因後果的權力，下次若再來是否還會再要求會談，該官員竟回答「不一定」，還有為何單只找她面談，官員則未詳加回答，更讓她感到不受尊重。

她說，這次原本要和朋友來台灣玩7天，但經過這一事件已有朋友臨時取消了台灣行，她也打算提前飛往下個目的地日本，台灣的好印象都在這次事件中被打折扣，至於下次是否還會再來台，她說可能就要經過深思熟慮吧。

負責接行程的旅行業者謝先生則表示，台灣旅遊業正遭嚴峻考驗，大陸團客已完全斷絕，就只剩自由行的大陸客，能夠申請到入台證的旅客，都具有一定的經濟能力，消費能力也比南向國家要強，所以，請移民署不要讓大陸自由行旅客誤會這裡有差別待遇，而斷了旅遊業的一線生機，更斷了台灣要做觀光大國的路。

(旺報 )

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