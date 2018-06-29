FENDI Peekaboo半開口 林志玲、Jessica藏心事

2018年06月29日 20:13 中時 陶福媛

人美心更美的林志玲手拎FENDI Peekaboo包。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo Regular Selleria粉色肩背包 ，15萬2000元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo Essentially包，13萬元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo Essentially包，13萬元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo包的半開口式設計，不僅方便取物，也像是欲語還羞、欲言又止的女人心，讓人忍不住想一探究竟。最近韓星鄭秀妍Jessica、林志玲等女星被拍到手拎FENDI Peekaboo包，臉上露出神秘的微笑，像是藏著神秘女人心。

Jessica近日走訪香港，一身白背心搭牛仔褲的俐落勁裝出現在機場，肩背著FENDI Peekaboo褐色包露出天空色內裡，再搭配雙F的Logo肩帶，既優雅又帥氣，臉上一抹神秘微笑，似乎藏著秘密。

原來，Jessica是與男友一起同行，她前腳才離開機場，她的男友權寧一隨後也走出機場，難怪她笑得如此開心。

感情世界備受眾人關注的林志玲最近也拎著FENDI Peekaboo包，是否也藏著不欲人知的女人心事，著實令人期待。

(中時 )