迎台中花博 國內外四大美術館聯展「花之禮讚」

國立台灣美術館代表台灣在地藝術與當代的藝術風潮，預計展出林玉山、席德進、林明宏等人作品。（圖／台中市府提供）

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迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市府將自10月6日在日本東京富士美術館、國立台灣美術館、國立故宮博物院和奇美博物館，舉辦「花之禮讚─四大美術館聯合大展」，展出超過150件花卉相關藝術品。亞洲大學現代美術館也將以「+1館區」形式響應，展出村上隆、莫內、林之助、常玉等知名藝術家的花卉作品。

文化局長王志誠說，「花之禮讚─四大美術館聯合大展」展期自今年10月6日至明年2月10日，在國立台灣美術館、國立故宮博物院、奇美博物館和日本東京富士美術館等四大美術館，分別展出台灣在地、華夏、西洋及東洋文化風貌等超過150件藝術品。

國立台灣美術館代表台灣在地藝術與當代的藝術風潮，預計展出林玉山、席德進、林明宏等人作品；國立故宮博物院代表儒雅仕紳的華夏文化，展品以各式造型器皿、冊頁與古籍書畫為主；奇美博物館代表西洋的藝術史情懷，展出西洋風景畫、靜物畫與人物雕塑作品；東京富士美術館，代表東洋風情，以浮世繪、屏風等作品為主。

展覽以花為主題，邀請國立成功大學歷史系教授蕭瓊瑞擔任總策展人，參展的四大美術館館藏豐富，各自帶來不同風格的展品，讓民眾一次就能欣賞到古今中外的精彩藝術創作，宛如一場世界美術史的具體展現，歡迎民眾屆時參與這場難得的藝術饗宴。

此外，除了四大美術館外，位於霧峰的亞洲大學現代美術館也共襄盛舉，以「+1館區」的形式加入聯展行列，自今年10月6日至明年4月28日在亞洲大學現代美術館，以花卉為主題，舉辦「花語花博」大展，預計展出林之助、常玉、村上隆以及莫內等國內外藝術家作品，讓台中花博的精彩度更添一筆新色。

(中時 )

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