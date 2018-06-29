蘇煥智參選台南市長 民進黨議員參選人痛勸三思

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前台南縣長蘇煥智今天證實決定參選下屆台南市長，7月2日將召開記者會說明。對此，民進黨提名台南市長參選人黃偉哲表示，他會抱持著平常心及和善心面對，戒慎不恐懼，但衝擊在所難免。但黨內議員參選人則聯合聲明指，蘇煥智造成泛綠分裂，親痛仇快。

民進黨台南市議員呂維胤及議員參選人蔡筱薇、黃偉展、李宗翰等人今天發表聯合聲明，沉痛勸諫民主前輩蘇煥智應再三思。

聯合聲明全文如下：

一，蘇煥智縣長過去從立委一直到縣長，為台灣、為台南做出許多貢獻，「蘇煥智」三個字在台南有一定的歷史定位，受人尊敬。蘇縣長宣布脫黨正式參選台北市長的時候，也曾為黨內失去這樣優秀的民主前輩而難受許久，如今聽聞蘇縣長要回來參選台南市長的消息，我們感到非常訝異，也非常憂心。

二，民進黨蔡英文總統執政兩年，從艱困改革著手，這是最得罪人的工作，但也是為了團體與國家的未來，改革過程中一定有陣痛和責任，必須黨內所有成員共同承擔。但蔡英文總統進行的改革都需要長時間才能顯現效應，這也給反對黨有機會動員為改革造成阻力。所以2018大選對執政的民進黨是很大的檢驗，若是此時泛綠分裂，使得國民黨在混亂的變局中得利，這樣親痛仇快的結局，絕對是支持者所不願見到的。

三，2018台南一定要贏，泛綠沒有分裂的空間，也沒有分裂的本錢，要呼籲長期支持本土、愛護民進黨的所有市民朋友們，請務必堅持團結，共同支持民進黨所提名的市長候選人黃偉哲，讓我們一起打造更好、更進步的台南。

(中時電子報)

花博后里園區大圓小圓鑲嵌交錯 … 「江哥」要選金門縣長？陳滄江：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。