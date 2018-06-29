蘇煥智參選台南市長 民進黨議員參選人痛勸三思

2018年06月29日 20:30 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

前台南縣長蘇煥智今天證實決定參選下屆台南市長，7月2日將召開記者會說明。對此，民進黨提名台南市長參選人黃偉哲表示，他會抱持著平常心及和善心面對，戒慎不恐懼，但衝擊在所難免。但黨內議員參選人則聯合聲明指，蘇煥智造成泛綠分裂，親痛仇快。

民進黨台南市議員呂維胤及議員參選人蔡筱薇、黃偉展、李宗翰等人今天發表聯合聲明，沉痛勸諫民主前輩蘇煥智應再三思。

聯合聲明全文如下：

一，蘇煥智縣長過去從立委一直到縣長，為台灣、為台南做出許多貢獻，「蘇煥智」三個字在台南有一定的歷史定位，受人尊敬。蘇縣長宣布脫黨正式參選台北市長的時候，也曾為黨內失去這樣優秀的民主前輩而難受許久，如今聽聞蘇縣長要回來參選台南市長的消息，我們感到非常訝異，也非常憂心。

二，民進黨蔡英文總統執政兩年，從艱困改革著手，這是最得罪人的工作，但也是為了團體與國家的未來，改革過程中一定有陣痛和責任，必須黨內所有成員共同承擔。但蔡英文總統進行的改革都需要長時間才能顯現效應，這也給反對黨有機會動員為改革造成阻力。所以2018大選對執政的民進黨是很大的檢驗，若是此時泛綠分裂，使得國民黨在混亂的變局中得利，這樣親痛仇快的結局，絕對是支持者所不願見到的。

三，2018台南一定要贏，泛綠沒有分裂的空間，也沒有分裂的本錢，要呼籲長期支持本土、愛護民進黨的所有市民朋友們，請務必堅持團結，共同支持民進黨所提名的市長候選人黃偉哲，讓我們一起打造更好、更進步的台南。

(中時電子報)