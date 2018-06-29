江祖平與舊愛狹路相逢 牽手吳皓昇沒在怕

2018年06月29日 20:33 中時 洪秀瑛

製作人王珮華。（盧禕祺攝）

江俊翰（右起）、江祖平、Gino有感情戲。（盧禕祺攝）

江祖平（右起）、陳美鳳、邱琦雯。（盧禕祺攝）

吳皓昇拉著江祖平，安撫她要「冷靜」。（洪秀瑛攝）

江祖平解釋和吳皓昇分手多年早沒聯絡，這是同台也不尷尬。（洪秀瑛攝）

陳美鳳今提前慶生。（民視提供）

江俊翰環抱江祖平，不小心觸胸。（民視提供）

江俊翰環抱江祖平，不小心觸胸。（民視提供）

Gino當江祖平的「胸替」。（民視提供）

資深製作人王珮華製作的民視新八點檔《大時代》，7月3日將接檔《幸福來了》播出，29日試片會上，劇組和演員群提前為7月1日生日的陳美鳳慶生，現場收到「武則天」的翻糖蛋糕，讓陳美鳳十分驚喜。女主角之一的江祖平和舊愛吳皓昇意外同框，她大剌剌拉著吳皓昇進會場，證明2人分手後根本沒事，讓吳皓昇驚魂未定的說「她真的很Man耶」。

江祖平13年前曾與吳皓昇交往，這次在《大時代》狹路相逢，不過劇中關係不親密，戲外也久未聯絡。這次同台是否尷尬？江祖平說和他常在化妝間聊天，所有人可以見證，過沒多久，她拉著吳皓昇再次走進會場，對著在場媒體說：「這就是我前男友，但他現在結婚了。」

過去她情史豐富，今被問感情生活，她搖頭說沒有，倒是同戲的馬念先可愛風趣，反而很合她的味。 結果張可昀（小甜甜）說，她戲裡阿母楊繡惠已向馬哥哥求婚：「她說如果你還沒娶，那可以娶我嗎？」把大夥笑翻。

吳皓昇笑稱演員老婆文汶盯得緊，「但這麼多眼線，我還能幹嘛呢」？那老婆擔心什麼？他搞笑說「擔心我被祖平哥欺負」。他強調已和江祖平10年沒聯絡，這次見面，她一見到他還說恭喜新婚，誇江祖平身形保持得很好。江俊翰虧吳皓昇和江祖平分手後，跟文汶無縫接軌，讓吳皓昇沒好氣的說：「我剛把洞補平，你又挖洞。」

游安順與江祖平有段父女情感戲催淚，江祖平說，這個劇本天殺的好哭，過去1個月都很悲傷，每天都不開心，加上父親游安順真的讓人很好哭，讓游安順笑說「我有這麼苦嗎？」

她也有一場被江俊翰襲胸的戲，她說特寫鏡頭的「胸替」其實是Gino，江俊翰說摸過Gino再摸江祖平，真的觸感不一樣，誰的比較好？搞得江俊翰結巴不敢說，接著又說抱2次，真的對「長輩」很不好意思。為何要胸替？江祖平直白說「因為我真的就是沒有什麼」，但畫面需要特寫，她被質疑有綁胸，江祖平說「我沒有綁胸」，大夥一陣笑。

邱琦雯劇中騎偉士牌載吳皓昇，她當天現學現賣，讓吳皓昇嚇歪了。張可昀說這次角色非常難，要很苦命的同時又要很有幽默感，希望胖胖的女生，不是很完美的女生勇敢一點！在劇中她有下跪戲，當天工作人員當護肘給她，卻誤以為是護膝套，她拍戲時套在膝蓋、小腿上，一整天拍下來，結果小腿血液循環不通，還被眾人糗說靜脈曲張得好嚴重喔。

(中時 )