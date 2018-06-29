雄性禿=那方面能力比較強？醫師這樣說...

2018年06月29日 20:43 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

許多人都有男性禿的困擾，彭賢禮皮膚科醫師張宏嘉表示，台灣雖未統計，但從全球比例來看，20歲的人有20%，30歲則是30%，以此類推。雄性禿的主要原因是基因和賀爾蒙，尤以基因的影響力更大。

《骨鬆藥能緩解雄性禿問題？》

美國期刊《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）一篇研究指出，原本用來治療骨質疏鬆的藥物「WAY-316606」能緩解掉髮問題。

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）霍克索博士（Nathan Hawkshaw）表示，治療禿髮最重要的就是延長毛囊生髮的時間，而預防器官移植及骨髓移植排斥的環孢素（Cyclosporine A）能控制一種限制毛囊生長的蛋白質SFRP1。他和當地的植髮業者合作，取得40位禿頭患者的毛囊，塗上用於治療骨質疏鬆的藥物「WAY-316606」和類似的化合物，發現也能抑制SFRP1，而且發現經過6天的實驗後，原本還在生長期的毛囊仍處在生長階段。

環孢素是一種免疫抑制劑，臺大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，口服藥可以治療「鬼剃頭」，但副作用是全身性的多毛症，「也曾有專家想研發局部塗抹的環孢素，但環孢素的分子較大，皮膚不容易吸收，效果不好。」蔡呈芳也指出WAY-316606是一種網路就能買到的化合物，除非之後研發出局部塗抹的藥物，不然也有可能會有全身多毛的副作用。

整體而言WAY-316606是改變毛髮生長的周期、刺激生長但為非選擇性的生髮，不過蔡呈芳表示，該藥物促進毛囊生髮的機轉很有趣，但還未進入正式臨床階段，因此能否成為常規的治療方式還難以預料。

《雄性禿可以預防嗎？何時該就診？》

雄性禿多為遺傳，因此很難預防，如果發現洗髮或流汗後頭髮容易扁塌，頭髮變得細軟就應該就診，「因為雄性禿不是突然掉一大繓頭髮，所以很多人不覺得是禿髮。如果能盡快就診並遵從醫囑治療，都會有效果，」張宏嘉指出，治療就是最好的預防，不僅能長新髮，也能防止掉髮。

雄性禿也會受到後天因素的影響，但程度不大。蔡呈芳指出，有研究包括高油、高熱量的飲食、抽菸、肥胖、運動都有可能誘發雄性禿，「運動會增加雄性賀爾蒙，但證據還不是很明確。」

《生髮液和養髮液大不同》

目前治療雄性禿的方式科學實證有效且核可上市的藥物包括 minoxidil、finasteride、dutasteride、和低能量雷射光治療，其中dutasteride效果更好，但dutasteride和finasteride都是賀爾蒙藥物，孕婦不能使用，否則可能造成男嬰尿道下裂，蔡呈芳說：「女性被核准的治療禿頭方式相對少，如果沒計畫懷孕，那麼局部擦藥、光照治療都可以。」張宏嘉也指出，女性雄性禿原因比男性更複雜，治療的劑量要比男性更高，因此如果要用相關藥品需要事前考量。

這些治療方式雖然可能有副作用，但發生的機率都很低，所以如果因為副作用而選擇不治療，反而是因噎廢食，「一般口服搭配外用生髮水，都會有１加１大於２的效果，所以最重要的是接受治療，」張宏嘉說。

圖／康健雜誌

坊間有很多養髮產品，蔡呈芳指出這些產品大多含有抑菌清涼劑、鋅、抑制出油、營養、生髮因子及抑制男性賀爾蒙的成分，如aminexil類似minoxidil；Sabalserrulata則有抑制男性賀爾蒙之訴求，在實際研究上防止掉髮有些效果，但對毛髮再生效果不及藥品有效，對調理頭皮如出油、脫皮、發癢、毛囊炎等症狀有幫助，但防止或治療雄性禿，功效不大。

《雄性禿＝雄性賀爾蒙特別多？》

雄性禿是因為賀爾蒙引起，所以許多患者會以為自己雄性賀爾蒙特別多。張宏嘉指出，這是相當普遍的迷思，其實雄性禿患者的雄性賀爾蒙跟一般人是一樣的，只是比較敏感，「雄性賀爾蒙比較多反而要注意是不是有癌症或內分泌失調的問題，」因此延伸出的如雄性禿的人性能力比較好等都是錯誤的說法。

蔡呈芳也指出，一般男性的雄性禿不需要去檢查體內雄性賀爾蒙的濃度，大多是頭皮的濃度較高但血液是正常的；女性的雄性禿才有可能是體內雄性賀爾蒙的濃度過高，可能伴隨有嚴重長青春痘、多毛症、出油、月經不規則等等。

特別提醒，許多人會把出油、掉髮歸咎於雄性禿，張宏嘉表示，出油的確是雄性禿的症狀，但掉髮不是因為出油，因為正常頭皮出油也會長新髮。此外，蔡呈芳也指出，用抑制出油的藥物來減輕出油也不一定會改善掉髮，「有文獻指出皮膚科常用來抑制出油的口服A酸反而會加掉髮的症狀，因此還是就醫比較實際。」

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(中時電子報)