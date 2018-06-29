《中國新歌聲3》中天首播 周杰倫、陳奕迅默契佳

2018年06月29日 20:55 旺報 廖慧娟

中天綜合台6月30日晚間8點起，將播出新一季歌唱選秀節目《中國新歌聲》，黃金導師陣容包括周杰倫、陳奕迅、那英、劉歡，全新賽制及超強參賽者均掀起熱議。

導師之一的周杰倫升格人父後，不時在IG分享一家4口生活，並透露會在節目後台和另名導師陳奕迅聊「爸爸經」。首集節目中，5位導師聊到要讓哪個小孩參加《新歌聲》時，周杰倫居然秒回：「女兒啊！男生不給他學音樂，把最好的都給女兒！」讓其它4位導師笑翻。

周杰倫與陳奕迅合作多次，兩人私交良好，在舞台上不忘互虧對方。在首集節目內容中，來自湖北的參賽者朱文婷演唱《淘汰》，正巧這首歌由周杰倫作詞作曲，陳奕迅演唱，熟悉的旋律加上美妙歌聲，讓陳奕迅、周杰倫都按鈕衝向學員，周杰倫還笑說：「主唱都下來了，寫歌的能不下來嗎？」但周杰倫也直說：「在這舞台唱《淘汰》不太吉利！」

那英疑惑問：「那你為什麼要寫《淘汰》給另一個天王（陳奕迅）呢？」陳奕迅恍然大悟說：「我終於知道了！你是暗示叫我淘汰？你要淘汰我對不對？」引來全場爆笑，周杰倫無奈苦笑，轉頭向參賽者呼籲：「這個導師不要選，他想太多了！」

周杰倫連續3年擔任該節目導師，上一季帶出亞軍學員向洋，這次特別發願要帶學員得到冠軍，但也稱自己是「友情第一、比賽第二」，開玩笑說：「爭搶的過程中，希望大家都是歡樂的，所以我有把椅子調快一點！」

至於要選什麼類型的學員，周董表示看緣分：「沒有設定哪種風格，歌聲有特色最重要。」周杰倫還特別提到陳奕迅，「他很人來瘋，講話很直，思維路線也比較跳躍！」直誇陳奕迅是全場的開心果。

(旺報 )