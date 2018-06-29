酒駕2女噴飛 女駕駛曾拒絕2次滴滴代駕

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旺報
賴志昶

湖南新鄉市26日一名趙姓女駕駛酒駕後，失控衝入車道旁的路樹區，接著又撞上監視器桿，造成白色轎車像被「開罐頭」般嚴重受損，而趙姓駕駛與袁姓女乘客當場死亡。據陸媒報導，女駕駛疑似有喝酒，還先後拒絕2名「滴滴」司機的代駕服務。

報導指出，趙女當天午夜駕駛一輛白色自小客車，沿著金穗大道向東行駛，到了新二街路口時卻失控發生意外。據現場目擊者提供的影片顯示，轎車撞擊力道之大，讓車身猶如當場被「開罐頭」，駕駛座與副駕的安全氣囊也全都爆開，而地上滿布車身碎片，甚至連引擎也被甩出掉在一旁。

目擊者指出，趙女當天與原姓乘客以及另一名男子疑似在飯店喝酒，醉醺醺走出來時，就遇上2名「滴滴」司機詢問需不需要代駕服務，不過她都予以拒絕，堅持要酒醉上路。據了解，當時趙女不聽勸告堅持酒駕，因此與現場同行男子大吵一架，最後3人分成2輛轎車離開，並在行經該路段時不幸發生意外。

意外發生地點位於鬧區，現場民眾發現後立即報警並呼叫救護車。不過，趙姓女駕駛與原姓女乘客仍當場傷重不治。新鄉市公安局交管支隊指出，趙女經過血液酒精含量鑑定，確定酒駕；目前，整起意外還在進行調查。

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(旺報 )

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