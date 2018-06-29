2018金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節成果豐碩

金曲音樂節國際論壇以「借鏡國際流行音樂人才養成」為主題。（金曲獎提供）

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新歌文創創辦人、歌手陶喆鼓勵音樂人不要被刻板印象限制。（金曲獎提供）
Billboard告示牌雜誌亞洲分處主任Rob_Schwartz肯定金曲音樂節活動規格、內容更勝以往。（金曲獎提供）
草東沒有派對20日舉行金曲售票演唱會。（金曲獎提供）

2018GMA金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節23日圓滿落幕，主辦單位今天（6月29日）公布活動總成果。

文化部近年積極推動金曲系列活動再升級，不僅金曲獎頒典禮，一系列的國際音樂節活動，獲得國際音樂節策展人及業界的認同，美國Billboard告示牌雜誌亞洲分處主任Rob Schwartz肯定金曲音樂節活動規格、內容更勝以往；加拿大NXNE音樂節策展人Michael Hollett讚賞臺灣金曲獎有驚人的製作規格，是亞洲的葛萊美獎。

金曲國際音樂節活動自6月20日至22日在寒舍艾美酒店舉辦，包括國際論壇、商務交流會、商展交易中心、展示活動、新創發表會，並在台北Neo Studio舉辦「金曲售票演唱會」系列活動，23日也舉行「金曲星聲代」，提供國內潛力新秀展演舞台。

本屆計有國內外廠商共計有387家、1026人參展，登記商務媒合達330場次以上，是本活動自2014年舉辦以來，參展廠商首度突破千人，交易金額初估超過5億元。

國際論壇更是今年亮點，邀請海內外超過40位專業代表，共同探討音樂趨勢與經驗分享，知名歌手陶喆，在「借鏡國際流行音樂人才養成」議題中，談到追求卓越的音樂教育，他鼓勵大家不要被刻板印象限制，才能成為一個優秀的音樂人。

「探索海外音樂市場商機」議題廣受業界關注，摩登天空總裁沈黎暉在論壇中指出，10年內語言對聽眾的障礙會越來越低，看好華語音樂進軍歐美地區市場。瑞典 MusicHelp 資深顧問Peter ÅSTEDT則稱讚GMA是一個很先進的平台，可以協助華語音樂推廣至歐洲市場，在這裡能聽見優秀的華語創作，許多音樂作品，都已經具備很好的水準與潛力。

(旺報 )

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