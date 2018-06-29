2018環亞美神大賽 舉辦海洋淨灘公益活動

2018年06月29日 21:13 中時電子報 綜合報導

Miss Amazing佳麗(左1)鄭兆琦 、(左2)孫瑜 、(左3)李芯玗 、右(1)林小芸 、(右2)黃郁文 、(右3)董宜姍 。(圖/嘉凡娛樂提供)

由宜蘭頭城鎮公所、宜蘭衝浪委員會、AMASE嘉凡國際事業、新潤建設慈善基金、Rising Sun Surf Inn、Purple Passion沛莓聯合主辦，Miss Amazing 環亞美神大賽協辦，於2018年6月29日(星期五)在宜蘭頭城蜜月灣舉辦「海洋淨灘公益活動」。

日前6月24日(星期日)才結束初賽的 Miss Amazing 環亞美神大賽，主席Amanda薛幼妮女士及新潤建設董事長夫人吳欣樺馬上就帶着晉級佳麗到位於宜蘭大溪國小旁的衝浪聖地- 蜜月灣，與宜蘭大溪國小師生們一同上海洋教育課程並撿拾海灘上的人工垃圾。夏日33度c豔陽下，薛幼妮女士親自帶領佳麗們清理海灘、保護環境，希望佳麗們以身作則作為大眾及孩子的榜樣，尤其喚醒孩子對海洋資源與環境的重視，一同守護地球，讓孩子不只「知海、親海」更「愛海」。

經過2個多小時的淨灘活動，海攤上的塑料袋、垃圾清除一空，蜜月灣恢復往日的整潔景觀，環亞美神小姐姐們與小朋友紛紛抱著收集來的垃圾說「好有成就感！」此次淨灘活動各界名人一同響應，包含漢麟全科技執行長黃麟雅、風尚男神胡里安、The Body Shop 美體小舖首席彩妝師加入行列、巴西藝人費丹尼更是長期致力於海洋教育。

大溪國小是台灣唯一開設衝浪運動的小學，附近是衝浪及露營勝地 - 蜜月灣，熱門的勝地在無以負荷的遊客過境後，佈滿了人工垃圾，包括寶特瓶瓶蓋、打火機、塑膠片等。景象怵目驚心，令人心碎。環亞美神大賽主席 薛幼妮 女士呼籲「大眾要一同守護地球的蔚藍心臟，一起保護寶島台灣美麗的東海岸」。

根據大賽執行長指出，關懷地球生態的淨灘活動僅是環亞美神的首場公益活動，未來照護弱勢人群、動物保護方面，將與「社團法人中華民國兒童及老人照護協會」及「社團法人臺灣巴克動物懷善救援協會」做進一步的結合。人美心更美的Miss Amazing佳麗參與各種慈善及公益活動，當仁不讓、義不容辭、回饋社會，實踐「真、善、美」。

(中時電子報)