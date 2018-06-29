全球最安全國度排名 冰島奪冠 台灣居前段班

2018全球和平指數報告指出，全球和平的情勢正緩慢下滑，多年累積的國家間衝突與危機未能有效解決。（圖／經濟與和平研究所）

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中時電子報

總部設於澳大利亞的經濟與和平研究所(Institute for Economics and Peace)最近發布一份《2018全球和平指數》的研究報告指出，因國際形勢變遷，2018年全球和平指數整體略有下滑，其中最安全的國家是冰島，最危險的國家是敘利亞。台灣的安全程度在列入評比的163個國家中排名第30，與亞太國家相比居於第6，表現尚可。

這份研究報告是多位專家按犯罪率、恐怖攻擊數量、國防與安全支出、腐敗情況、囚犯數量、殺人案件數量和政府整體工作情況，對163個國家進行排序，排名最前的是最安全而和平的國家，排名愈往後就愈危險。

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根據這項研究報告，2018年最安全的國家是冰島，它以超低犯罪率及各種政府與社會的傑出表現，已連續10年奪冠。排名第2是紐西蘭，第3是奧地利。進入最安全國家前10名的依序有葡萄牙、丹麥、加拿大、捷克、新加坡、日本與愛爾蘭。

而最危險的國家仍由內戰頻仍的敘利亞獲得，居次的是阿富汗，再其次分別是南蘇丹、伊拉克、索馬利亞、葉門、利比亞、剛果民主共和國、中非民主共和國與俄羅斯。

其中俄羅斯幾乎墊底主要是由於外交關係不良、武器出口量大和囚犯眾多，在全球163個國中排名154，與俄國相鄰的烏克蘭排名第152，兩者都比近期廣受矚目的北韓(排名150)更低。

報告指出，全球平均的和平指數一年來略有下滑，中東地區與北部非洲是最不和平的區域，歐洲平均和平指數雖仍居高位，但政治不穩定、恐怖攻擊的威脅、犯罪率漸增都影響其和平指數表現。

至於其他幾個在全球有較大影響力的知名國家，如瑞士排名12，澳洲13，瑞典14，德國17，意大利38，英國57，法國61，美國則低到接近後段班的121，與後段班緬甸122為鄰。

台灣在亞太國家中排名第6，與一般國際上對台灣的印象接近。（圖／經濟與和平研究所）

台灣在這項評比中列名34，在所有亞太國家中居於第6，除紐澳之外，還比新加坡、馬來西亞略低，但仍優於南韓、印尼、中國大陸、泰國與菲律賓。

研究報告指出，過去十年來影響全球和平的國際緊張情勢、國家間的衝突與危機，多數仍未能解決，這使得全球和平指數呈現長期緩慢下滑的趨勢。

(中時電子報)

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文章來源：Ten safest and ten most dangerous countries in the world

文章來源：Global Peace Index 2018

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