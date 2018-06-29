「江哥」要選金門縣長？陳滄江：目前無此打算！

2018年06月29日 21:25 中時 李金生

民進黨金門縣黨部年底公職選舉提名登記作業今（29）日下午5時截止，現任黨籍縣議員陳滄江並未登記，引起支持者的關注。他在晚間接受〈中時電子報〉專訪，強調未被打壓，更沒被摸頭。至於是否如外傳的將參選縣長，他也表示，目前無此打算，但會一如往常的廣徵民意，多聽鄉親的意見。

陳滄江表示，他回來金門故鄉很久，也參加過多次選舉，不敢說自己做得多好，但至少已盡力了，如今如果有人願意出來接棒，也是一件好事，只要是經過黨內機制出來的人選，他也一定會全力支持，這是他的行事基本風格。

他還表示，確實有很多鄉親對他有很多期待，一直不斷的「勸進」中，希望他能更上一層樓，出馬參選縣長，但他目前並無此打算。

至於未再登記參選縣議員，他表示，純粹只想先好好休息一下，過程中未被打壓，更沒被摸頭，因為大家都知道，他是一個不會被摸頭的人，也沒人敢打壓他。

陳滄江強調，競選縣長不是一件「單純」的事，也不是個人的事情，他會多聽聽鄉親的意見，「廣徵民意」。

對於一般評估，若他棄選縣議員，民進黨將失去金門唯一的1席縣議員，陳滄江則表示，每個人都有自己的一片天，他從來沒有「非我不可」的想法，他相信黨內同志一定會努力打拚，爭取為鄉親服務的機會。

以「江哥」外號行走政壇的陳滄江，問政風格犀利，被視為「大炮」級縣議員，一旦他真的不再參選，會讓許多愛看他炮打官員的鄉親失望。但對手陣營則認為事情並不單純，其中肯定另有隱情，現在只能說「讓我們繼續看下去！」

民進黨金門縣黨部年底公職選舉提名登記作業情形如下：縣議員第1選區（金城、金寧、烏坵）計有2人登記，第2、3選區則無人登記。鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長也無人登記。

縣黨部表示，第1選區登記2人是許仲雄、蔡建偉。縣黨部執委會原決議，第1選區議員由現任者優先提名，但現任議員陳滄江至截止時間，並未前往登記。

縣黨部主委吳增允指出，由於縣議員第1選區有兩位同志登記，預計將先經由執委會進行討論，未來並依循黨內民主制度，選出最好的人選。

(中時 )