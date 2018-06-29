張立昂自認不是佛系男友 挨虧是「樹懶微佛系」

2018年06月29日 21:29 中時 洪秀瑛

甜蜜蜜。（三立提供）

張立昂。（三立提供）

葉星辰。（三立提供）

粉紅泡泡劇情。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》受到歡迎，劇情不論在工作或是感情上的描寫都打動觀眾，而張立昂與葉星辰劇中的感情，由於常是女生主動出擊，所以有觀眾將張立昂角色設定是「佛系男友」。

所謂「佛系男友」就是較被動，在戀愛中不論約會或一般大小事的決定，都由女方來安排，例如女生問「我們吃什麼？」男生回「看你想吃什麼」、「明天我們去哪玩？」男回：「去哪都行，我陪你去。」

張立昂也是在最近才知道有「佛系男友」這稱號，他覺得「佛系男友」並不是被動，他只是想要女生開心快樂，才會全部交由她決定，應該算是好好先生吧。在他眼中要扮演好男友的角色其實不容易，因為張立昂將男友這角色定位成導遊，要帶女友去吃、去看、去玩，要給她一切新鮮事物。

談戀愛時可是「佛系男友」這一派？他搖頭：「我當然不是，假如我要跟一位女生約會，我會先安排好餐廳，要去哪玩，我也會先了解對方喜好再去安排。」葉星辰之前看過一個「佛系戀愛追求法」，就是不約會、不執著、不強求、不傳訊息、不經營感情，時候到了，自然會在一起，那時候看覺得很好笑，現在想想根本就是駱承凱這角色。

張立昂直說，自己應該算是很有想法的男友，由於他愛戶外，所以他比喻如果要去水上活動，他一定不會直接就往海邊跑，一定會先安排好一系列海上活動，會將時間分配好，讓兩人都開心，「約會要能雙贏很重要。」

但他坦言有時也會有粗心大意的時候，比方說約好卻忘了買門票。自認為在感情上是感覺派的張立昂，認為感情要經營，雙方要足夠溝通，傾聽對方意見，逗對方開心，他認為自己在談戀愛的時候會變得比較幽默，兩人談戀愛不就求開心過日子。

工作和感情有衝突時，會將哪個放前頭？張立昂說，當然先選工作，「因為我不是比爾蓋茲，所以要先顧好自己工作，才有談戀愛的籌碼，因為照顧好自己就是負責任。」

葉星辰被問到如果和「佛系男友」交往會怎相處?她幽默說：「就把自己變成佛系女友好了。」因為不強求訊息、不胡思亂想、不森七七，緣分到了男友自然會出現在你面前，好像也不錯。這次葉星辰與張立昂合作拍戲相處愉快，她近期的觀察，猜他可能是新款的「樹懶微佛系」男友，總是呆呆慢慢的還會微笑，無論對什麼事情都很認真。

(中時 )