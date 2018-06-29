家樂福30年第一次 前進金門開離島首店

台灣家樂福總經理王俊超（中）、家樂福發言人蘇小真（右）和南區經理陳鳳連（左）昨出席家樂福金門店開幕記者會。（郭家崴攝）

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家樂福金門店在金門機場與碼頭間，交通便利，726坪、2層樓。（家樂福提供）
台灣名產區鎖定網購熱銷商品，如福義軒蛋捲、淡水魚酥、鳳梨酥，供金門居民和遊客採購。（家樂福提供）
家樂福金門店因應當地較少歐式烘焙及速食店強化熟食及烘焙區的PIZZA、烤雞、炸雞等商品。（郭家崴攝）
查價區有4款金門特色章可蓋印收集。（郭家崴攝）
食品中歐、亞、美進口商品是家樂福的強項，金門店一樣買得到。（家樂福提供）
家樂福大西瓜，每顆至少30公斤，299元。（家樂福提供）

家樂福今年上半年業績成長2.5％，表現穩定，在台30年有成，明（30日）前進金門開離島首店，台灣家樂福總經理王俊超今（29日）表示金門店是外島門市的第一步，會藉此評估，計畫未來也到澎湖開店。

金門店是家樂福第64家量販店、全台第118門市，位在金門機場與碼頭間，交通便利，726坪、2層樓，與1500至1800坪的一般規模相較屬小型量販。超過2萬支商品3.2折起，價格與台灣同步；開幕當天有百元福袋限量200個，最高可抽5000元禮券，全台門市也同慶，會員單日限時滿2000元回饋10%，最高回饋5000元。

王俊超表示金門店斥資3億元，從找點、規畫至開店約花3年，解決物流是最大的挑戰，為確保蔬果保鮮備有完整冷鏈系統，且天天從高雄港船運直送，雖物流成本提高，仍不以獲利為考量。

若以當季的西瓜為例，金門每斤20元，較台灣每斤8.3元貴，家樂福特選400顆大西瓜直送，與台灣同價賣299元，看好會秒殺。金門人喜歡的奇異果每顆原價12元、特價9元。

金門有13萬人口，其中6萬是常住人口，家樂福開幕前已有6800人申請會員卡超過常住人口1成，可見受期待；由於鄰近廈門，每周近萬名旅客以陸客居多，率先開通銀聯卡、支付寶及微信支付，還設有台灣名產專區、行動電源租借、免費Wi-Fi、購物滿1500元代送飯店等服務，增添遊客購物便利性。據悉陸客愛的奶粉、油類、尿布等商品預料也會超搶手。

(中時 )

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