暨大附中圖書教學大樓落成　知性與美的結合

2018年06月29日 21:37 中時 廖肇祥

暨大附中圖書教學大樓落成，邀請龍獅技藝團表演，並舉行剪綵儀式。（廖肇祥攝）

暨大附中圖書教學大樓落成，玻璃牆面與白色梁柱，營造明亮的空間。（廖肇祥攝）

暨大附中圖書教學大樓落成，館內藏書豐富。（廖肇祥攝）

暨大附中圖書教學大樓29日落成，這座近千坪的圖書館，採用大面積玻璃牆及白色梁柱，螺旋樓梯連結各樓面，空間明亮寬敞，校方表示，一般民眾也能夠來辦借閱證，不僅是學生的圖書館，也會是社區的圖書館。

暨大附中指出，新建圖書教學大樓是由國際知名建築師陳勝彥所設計，由建築師李磊哲監造，建築包含室內外、景觀、庭園、傢俱等工程，整體樓高4層，建物總面積達958坪，可容納藏書量逾10萬冊，最新雜誌期刊100種，提供閱讀學習座位共400席，且本次工程「物超所值」，每坪造價僅需8.7萬元，遠低於一般公共工程造價，新大樓具備了所有新式圖書大樓之功能及國際水準，可說是圖書館建築工程的典範。

陳勝彥表示，他所經營的建築事務所曾接下陽明中學、台灣藝術大學、清大等圖書室的案子，但心裡面一直有種想法，「希望能蓋一棟完整圖書館」，要將自身對於知識傳遞交流空間的想法理念貫徹至建築裡，因此在規劃初期，團隊頻繁至埔里鎮勘查收集資料，將環繞鎮上的山景意象融入三角螺旋梯，梯子的轉角搭建寬廣平台，讓使用者能小憩看看窗牆外的綠意，或與其他同學溝通交流。

而大樓內設有新書展示櫃、期刊展示櫃、歐風沙發閱讀區、電子資料檢索區、多間小組討論研究室、中英文繪本區、大型多功能自修室等多樣化空間。校長張正彥表示，新大樓就像是隱身在綠色森林裡的「白色玻璃書屋」，時尚簡約現代風格媲美美術館，是集合了美學、知識的殿堂，將開放給社區居民一同使用，創造出校內師生及社區居民都可享受的複合式閱覽學習空間。

(中時 )