周采詩媚誘王家梁 笑封「三億小三」

周采詩（右）演小三勾引王家梁。（東森提供）

友善列印
中時
周采詩（右）演小三勾引王家梁。（東森提供）
Duncan對孟耿如告白。（東森提供）
Duncan對孟耿如告白。（東森提供）
鄭茵聲劇中見婆婆。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》四位女主角的感情路波折不斷，不只孟耿如和莫允雯間的四角關係撲朔迷離，鄭茵聲也碰上準婆婆的刁難考驗。就連看似跟王家梁戀情穩定的王牧語，都碰到「小三」周采詩強行介入。

原來是周采詩在劇中客串，飾演聘請王家梁打離婚官司的美豔貴婦。周采詩笑說：「因為這次客串的角色特別媚，還要有眼神很勾人的感覺，但我私下反而比較像男孩子，所以覺得這樣的詮釋很新鮮。加上我跟王家梁之前就合作過，所以這次對戲覺得蠻有默契的，演起來很放鬆。」當王家梁被問到周采詩有沒有真的「電」到他時，周采詩還搞笑威脅「好好回答喔，而且我(的角色)有三個億欸」，讓全場笑翻。

夾在Duncan和利晴天之間的孟耿如，接連被兩男深情告白，引起兩派觀眾的瘋狂討論，並紛紛為自己支持的CP喊話支持。一場Duncan帶孟耿如回到10年前約會地的戲，看似是Duncan深情挽回的浪漫橋段，但私下卻是孟耿如在狂撂撩妹語錄。她浮誇的問工作人員「妳知道我屬甚麼嗎」？被撩過的人立刻破哏「屬於妳」，讓她崩潰哭喊撩妹失敗。

鄭茵聲則是和姜康哲進展神速，劇中才剛交往的熱戀期，鄭茵聲立馬被抓去拜見男方家長。準婆婆一坐下，便先問職業再問身家，最後甚至要對兩人八字攻勢不斷，讓觀眾更為四位主角的感情發展心急。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《高塔公主》。

(中時 )

張立昂自認不是佛系男友 挨虧是… 網紅空姐3分鐘小王慘遭起底 昔《…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。