周采詩媚誘王家梁 笑封「三億小三」

2018年06月29日 21:44 中時 洪秀瑛

周采詩（右）演小三勾引王家梁。（東森提供）

Duncan對孟耿如告白。（東森提供）

Duncan對孟耿如告白。（東森提供）

鄭茵聲劇中見婆婆。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》四位女主角的感情路波折不斷，不只孟耿如和莫允雯間的四角關係撲朔迷離，鄭茵聲也碰上準婆婆的刁難考驗。就連看似跟王家梁戀情穩定的王牧語，都碰到「小三」周采詩強行介入。

原來是周采詩在劇中客串，飾演聘請王家梁打離婚官司的美豔貴婦。周采詩笑說：「因為這次客串的角色特別媚，還要有眼神很勾人的感覺，但我私下反而比較像男孩子，所以覺得這樣的詮釋很新鮮。加上我跟王家梁之前就合作過，所以這次對戲覺得蠻有默契的，演起來很放鬆。」當王家梁被問到周采詩有沒有真的「電」到他時，周采詩還搞笑威脅「好好回答喔，而且我(的角色)有三個億欸」，讓全場笑翻。

夾在Duncan和利晴天之間的孟耿如，接連被兩男深情告白，引起兩派觀眾的瘋狂討論，並紛紛為自己支持的CP喊話支持。一場Duncan帶孟耿如回到10年前約會地的戲，看似是Duncan深情挽回的浪漫橋段，但私下卻是孟耿如在狂撂撩妹語錄。她浮誇的問工作人員「妳知道我屬甚麼嗎」？被撩過的人立刻破哏「屬於妳」，讓她崩潰哭喊撩妹失敗。

鄭茵聲則是和姜康哲進展神速，劇中才剛交往的熱戀期，鄭茵聲立馬被抓去拜見男方家長。準婆婆一坐下，便先問職業再問身家，最後甚至要對兩人八字攻勢不斷，讓觀眾更為四位主角的感情發展心急。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《高塔公主》。

(中時 )